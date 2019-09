V Benátkách uspěla restaurovaná Extase. Udílí se závěrečné ceny

Nová podoba filmu, kterou odborníci sestavovali v italské Bologni, má být co nejblíže původnímu snímku z roku 1932. Restaurovaná verze vznikala ze tří různých kopií, které uchovávaly evropské filmové archivy včetně švýcarského Cinémathèque suisse nebo německého Filmmuseum München.



Extase Gustava Machatého, která vstoupila do distribuce v roce 1933, se řadí k nejambicióznějším českým filmům 30. let. Hlavní roli ztvárnila tehdy osmnáctiletá Hedy Kieslerová, kterou tato role proslavila po celém světě. Takže i když hrála pod jménem Hedy Lamarrová od 30. let v Hollywoodu, její role v Extasi pro ni zůstala osudovou.

Na jednoduchém příběhu, v němž novomanželka Eva prožije první milostné vzplanutí nikoliv s postarším manželem Emilem, ale s mladým inženýrem Adamem, rozehrál Machatý za pomoci kameramana Jana Stallicha extravagantní obrazovou oslavu vášně a lidské práce plnou symbolů a metafor.



