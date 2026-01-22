Ponožky, kartáček a Zlatý glóbus. Herec Graham ztratil cenu pár hodin po vyhlášení

Britský herec Stephen Graham ztratil svůj první Zlatý glóbus jen pár hodin po slavnostním vyhlášení. Graham sošku pro nejlepšího herce vyhrál díky svému výkonu v oceňovaném seriálu Adolescent od Netflixu.
Stephen Graham v minisérii Adolescent

Stephen Graham v minisérii Adolescent | foto: Profimedia.cz

V kategorii nejlepší televizní minisérie, antologická série nebo televizní film...
Stephen Graham a herci a štáb seriálu Adolescent přebírají cenu za vynikající...
Alfie Graham, Stephen Graham, Hannah Walters a Grace Graham s cenami za...
Stephen Graham
„Den po vyhlášení jsem musel z Los Angeles přímo do Madridu na natáčení. Letadlo jsem musel stihnout za 35 minut,“ popsal herec, který kromě Zlatého glóbu za svůj výkon vyhrál i cenu Emmy.

Zlaté glóby získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet. Mezi herci uspěl třeba Chalamet

Při přestupu v Georgii nastoupil podle britského webu Independent do auta, které ho měla převézt do dalšího letadla. Zavazadlo se soškou mělo následovat. Kufr však nakonec zůstal v Atlantě.

„V kufru jsem měl ponožky, kalhoty, kartáček… a Zlatý glóbus,“ popsal herec. „Ocenění je těžké, nemohl jsem ho dát do příručního zavazadla.“ S cenou se shledal po dvou dnech.

RECENZE: Strhující Adolescent nabídne trochu jiné drama, než byste čekali

Stephen Graham se v minulosti objevil v seriálech Bratrstvo neohrožených a Gangy v New Yorku. V Adolescentovi si zahrál otce chlapce obviněného z vraždy spolužačky. Oceňovaný projekt streamovací služby Netflix získal čtyři Zlaté glóby a osm cen Emmy. Graham se podílel i na scénáři.

