Ponožky, kartáček a Zlatý glóbus. Herec Graham ztratil cenu pár hodin po vyhlášení

„Den po vyhlášení jsem musel z Los Angeles přímo do Madridu na natáčení. Letadlo jsem musel stihnout za 35 minut,“ popsal herec, který kromě Zlatého glóbu za svůj výkon vyhrál i cenu Emmy.
Při přestupu v Georgii nastoupil podle britského webu Independent do auta, které ho měla převézt do dalšího letadla. Zavazadlo se soškou mělo následovat. Kufr však nakonec zůstal v Atlantě.
„V kufru jsem měl ponožky, kalhoty, kartáček… a Zlatý glóbus,“ popsal herec. „Ocenění je těžké, nemohl jsem ho dát do příručního zavazadla.“ S cenou se shledal po dvou dnech.
Stephen Graham se v minulosti objevil v seriálech Bratrstvo neohrožených a Gangy v New Yorku. V Adolescentovi si zahrál otce chlapce obviněného z vraždy spolužačky. Oceňovaný projekt streamovací služby Netflix získal čtyři Zlaté glóby a osm cen Emmy. Graham se podílel i na scénáři.