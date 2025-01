Mladým hercům to dnes nezávidím, říká Štěpánek. S „novým Jiříkem“ by neměnil

„Už jen jeho přítomnost na place pozvedává výkony všech okolo a dá se z ní učit,“ říká Tomáš Weber o Petru Štěpánkovi.

„Víte, já jsem začínal hrát s giganty českého divadla i filmu a z mé zkušenosti to byli vždycky ti nejskromnější lidé. Nebylo okolo nich nic nepříjemného, zlého ani jájinkovského. I proto se snažím okolo sebe vytvářet příjemnou atmosféru,“ reaguje představitel televizního Jiříka na slova mladšího kolegy.

„Práce před kamerou je dneska těžší, než byla za nás, protože je na všechno strašně málo času. Ten tlak, aby bylo všechno tipťop okamžitě je výrazný... Když si vzpomenu na naši Zlatovlásku před 52 lety, měl jsem pocit, že to všechno plyne tak nějak v klidu. Že se nespěchá,“ říká.

„Teď to tak bohužel není a já upřímně obdivuju producenty, protože zatímco nás kdysi na zámcích kasteláni vítali s otevřenou náručí a mohli jsme točit, jak dlouho jsme chtěli, teď každý natahuje ruku a chce peníze... Takže mladým hercům tu práci dnes opravdu nezávidím. Telefon nemohou pustit z ruky, pořád musí být na příjmu, zatímco nám před lety pomalu ještě posílali telegramy,“ směje se.

Jaké poselství si nový představitel Jiříka našel v aktuální Zlatovlásce i klasickém Erbenově příběhu jako takovém? „Pro mě je to vnitřní čistota, rovnost a soucit se vším, co je na světě. Ať už to jsou zvířata nebo lidé,“ odpovídá Weber, který sám není častým pohádkovým divákem. „U nás to moc nejelo ani přes Vánoce. Jako televize obecně. Takže jsem paradoxně pohádky moc nesledoval ani v dětství,“ vysvětluje.

A jaké je pro Petra Štěpánka žít s „cejchem Jiříka“ uplynulé půlstoletí? Opakují se otázky na slavnou roli? „Ptají se mě na to samozřejmě pořád i po takové době. Vždycky mě nejvíc dovede dohnat k smíchu, když mě mí vrstevníci, to znamená dědečkové a babičky, posílají do háje, protože si jejich vnoučata neustále pouštějí písničky ze Zlatovlásky... Víte ona ta naše pohádka samotná není takový top, ale ta hudba, kterou Angelo Michajlov složil, ji povýšila o mnoho úrovní výš,“ uvádí.

V rozhovoru se dál dozvíte v čem byla větší frekvence natáčení televizních pohádek před rokem 1989 pro herce výhodou. Tomáš Weber promluvil také o prolínání influencerství a herectví nebo jak se mu točilo s čtyřnohým parťákem, který ztvárnil psa Štístka. Petr Štěpánek pak ještě vzpomněl, jak při televizní premiéře původní Zlatovlásky na Štědrý den pustili verzi od Hermíny Týrlové a proč se nemohla z politických důvodů pár let vysílat.