Startuje sezona udílení cen. Šanci na Zlatý glóbus má Barbie a Oppenheimer

Ceny Zlatý glóbus v posledních letech zažily turbulentní období kvůli skandálům kolem Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která ceny uděluje. V roce 2021 se kvůli tomu ceremoniál vůbec nevysílal a nebylo jisté, zda se cenám ještě někdy vrátí jejich někdejší prestiž a zda bude jejich udílení znovu respektovanou akcí považovanou za předehru vyhlašování Oscarů. Organizátoři ale přistoupili k reformám a zdá se, že přízeň filmařů získali zpátky.

Počet hlasujících vzrostl v posledních letech z 90 na zhruba 300, HFPA také uvádí, že mezi nimi je skoro polovina žen a že běloši nově tvoří jen menšinu. Přibylo i kategorií, mezi kterými je letos premiérově také cena pro nejúspěšnější snímky v kinech nebo pro pořady stand-up komiků.

Nejlepší filmy mohou ve Zlatých glóbech zabodovat ve dvou žánrových kategoriích určených pro drama a pro komedii nebo muzikál. Mezi dramaty se o cenu uchází kromě životopisného snímku Oppenheimer od Christophera Nolana a Zabijáků rozkvetlého měsíce režiséra Martina Scorseseho i francouzský film Anatomie pádu Justine Trietové, který získal Zlatou palmu v Cannes.

Šanci má i historické drama Zóna zájmu o veliteli koncentračního tábora v Osvětimi Rudolfu Hössovi, jihokorejský romantický film Minulé životy či životopisný film Maestro o dirigentovi a skladateli Leonardu Bernsteinovi, v němž hlavní roli ztvárnil Bradley Cooper.

Mezi komediemi počtem nominací vede s devíti film Barbie, sedm ocenění může získat snímek Chudáčci s Emmou Stoneovou a čtyři poslední počin režiséra Todda Haynese May December.

Podstatná část Zlatých glóbů se udílí za televizní tvorbu, kde mezi seriály soutěží například Koruna, Boj o moc, The Last of Us, Diplomatka, Lekce chemie nebo The Morning Show.

Ceremoniál udílení Zlatých glóbů bude moderovat komik Jo Koy a živě ho bude vysílat stanice CBS. V sále hotelu Beverly Hilton v Los Angeles začne v neděli večer místního času, tedy v 2:00 SEČ v noci na pondělí.