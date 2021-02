Zlaté glóby může získat Mank i Koruna. Netflix slaví další úspěch

Zlaté glóby – Nominace v hlavních kategoriích Film - drama: The Father (Otec; režie Florian Zeller)

Mank (režie David Fincher)

Země nomádů (režie Chloé Zhaová)

Nadějná mladá žena (režie Emerald Fennellová)

Chicagský tribunál (režie Aaron Sorkin) Filmový herec - drama: Riz Ahmed - Sound of Metal (Zvuk metalu)

Chadwick Boseman - Ma Rainey - matka blues

Anthony Hopkins - The Father (Otec)

Gary Oldman - Mank

Tahar Rahim - The Mauritanian (Mauritánec) Filmová herečka - drama: Viola Davisová - Ma Rainey - matka blues

Andra Dayová - The United States vs. Billie Holiday (Spojené státy vs. Billie Holidayová)

Vanessa Kirbyová - Střípky ženy

Frances McDormandová - Země nomádů

Carey Mulliganová - Nadějná mladá žena Film - komedie nebo muzikál: Borat Subsequent Movie (Borat 2; režie Jason Woliner)

Hamilton (režie Thomas Kail)

Music (Hudba; režie Sia)

Palm Springs (režie Max Barbakow)

The Prom (Ples; režie Ryan Murphy) Filmový herec - komedie nebo muzikál: Sacha Baron Cohen - Borat Subsequent Moviefilm (Borat 2)

James Corden - The Prom (Ples)

Lin-Manuel Miranda - Hamilton

Dev Patel - The Personal History of David Copperfield (David Copperfield)

Andy Samberg - Palm Springs Filmová herečka - komedie nebo muzikál: Maria Bakalovová - Borat Subsequent Moviefilm (Borat 2)

Kate Hudsonová - Music (Hudba)

Michelle Pfeifferová - French Exit (Útěk do Francie)

Rosamund Pikeová - Jako v bavlnce

Anya Taylorová-Joyová - Emma. Animovaný film: Croodsovi: Nový věk (režie Joel Crawford)

Frčíme (režie Dan Scanlon)

Až na Měsíc (režie Glen Keane)

Duše (režie Pete Docter)

Vlkochodci (režie Tomm Moore) Neanglicky mluvený film: Chlast - Dánsko; režie Thomas Vinterberg

La Llorona - Francie, Guatemala; režie Jayro Bustamante

Život před sebou - Itálie; režie Edoardo Ponti

Minari - USA; režie Lee Isaac Chung

Taková láska - USA, Francie; režie Filippo Meneghetti Filmová režie: Emerald Fennellová - Nadějná mladá žena

David Fincher - Mank

Regina Kingová - One Night in Miami... (Jedné noci v Miami...)

Aaron Sorkin - Chicagský tribunál

Chloé Zhaová - Země nomádů Filmový scénář: Emerald Fennellová - Nadějná mladá žena

Jack Fincher - Mank

Aaron Sorkin - Chicagský tribunál

Florian Zeller a Christopher Hampton - The Father (Otec)

Chloé Zhaová - Země nomádů Filmový herec ve vedlejší roli: Sacha Baron Cohen - Chicagský tribunál

Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah (Jidáš a černý mesiáš)

Jared Leto - Střípky

Bill Murray - V úskalí

Leslie Odom, Jr. - One Night in Miami... (Jedné noci v Miami...) Filmová herečka ve vedlejší roli: Glenn Closeová - Americká elegie

Olivia Colmanová - The Father (Otec)

Jodie Fosterová - The Mauritanian (Mauritánec)

Amanda Seyfriedová - Mank

Helena Zengelová - Zprávy ze světa