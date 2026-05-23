Zlatou palmu si z Cannes odnesl rumunský režisér Mungia. Velkou cenu má Rus

Autor: ,
  22:42
Zlatou palmu, hlavní cenu 79. ročníku filmového festivalu v Cannes, v sobotu večer získalo drama rumunského režiséra Cristiana Mungia Fjord. Informují o tom agentury AFP a DPA. Velkou cenu poroty si odnesl Minotaur v exilu žijícího ruského tvůrce Andreje Zvjaginceva.
Výherce Zlaté palmy a rumunský režisér Cristian Mungiu. (23. května 2026)

Výherce Zlaté palmy a rumunský režisér Cristian Mungiu. (23. května 2026) | foto: Reuters

Mungiu se stal desátým filmařem, který získal Zlatou palmu dvakrát. V roce 2007 byl oceněn za snímek o interrupci 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny. Jeho letošní úspěšný počin, který zvítězil v konkurenci dalších 21 soutěžních snímků, pojednává o silně věřících rodičích s pěti dětmi, kteří se přestěhují do Norska, a pak se kvůli podezření, že své děti fyzicky trestají, dostanou do konfliktu s norskými úřady.

Druhým nejdůležitějším oceněním na tradičním festivalu byl vyznamenán snímek Minotaur. V Lotyšsku natočený politický thriller sleduje vývoj vztahu manželského páru na pozadí ruské invaze na Ukrajinu. Film zachycující také vraždy a korupci v Rusku v Cannes podle agentury AP sklidil jeden z nejnadšenějších ohlasů.

Při převzetí ceny Zvjagincev, který dříve své filmy točil v Rusku, vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil krveprolití na Ukrajině. „Miliony lidí na obou stranách frontové linie sní jen o jediném: aby masakry skončily,“ prohlásil ruský režisér.

Cenu za nejlepší mužský herecký výkon získali společně Belgičan Emmanuel Macchia a Francouz Valentin Campagne, kteří ve filmu Coward (Zbabělec) režiséra Lukase Dhonta ztvárnili dva mladé vojáky, kteří se během první světové války v zákopech zamilují.

„Opravdu doufám, že tento film umožní mladým mužům, mladým dívkám, mladým lidem, aby mohli milovat sami sebe a přijmout se takoví, jací jsou,“ řekl při přebírání ceny dojatý Macchia, pro něhož to byla vůbec první filmová role.

I v ženské herecké kategorii porota ocenila dvojici umělkyň - belgicko-francouzskou herečku Virginii Efiraovou a Japonku Tao Okamotoovou za role v dramatu Soudain (Znenadání). Efiraová ztvárnila ředitelku domova důchodců, která se snaží své zařízení zlidštit a jejíž cesta se zkříží s japonskou režisérkou trpící nevyléčitelnou rakovinou, kterou hraje Okamotoová.

