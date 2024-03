Zpěv, nemocnice a zločiny. Herečka Zlata Adamovská oslaví narozeniny

Začátky před tátovou kamerou

Poprvé se před kameru Zlata Adamovská postavila v pouhých šesti letech. Režisérem však byl její vlastní tatínek, který měl několik fotoaparátů a dokonce i kameru. Tento druh techniky byl jeho koníčkem,a navíc si brzy všiml, že jeho dcerka oplývá talentem a ráda se předvádí. A tak spolu točili krátké filmy, v nichž byla hlavní – a jedinou – herečkou.

„Vzpomínám si třeba na film, který pojmenoval Zlatčiny všední dny. To bylo velmi komické, protože všechny mé dny byly všední. Dokonce k těm filmům přidával hudbu a sestřihával je. Opravdu si s tím vyhrál,“ vzpomíná herečka v knize Jakuba Hladkého s názvem Zlata Adamovská.

První profesionální hereckou příležitost jí ale poskytl dabing, když začala chodit na základní školu. Díky tomu měla možnost sledovat při práci slavné herce jako byli Miloš Kopecký, Luděk Munzar nebo Alena Vránová. „Dívat se na ně a poslouchat je bylo k nezaplacení. Zažila jsem starou školu dabingu,“ oceňovala po letech.

Za nákupy místo na jeviště

Už během studia na konzervatoři přicházely Adamovské nejen první příležitosti před kamerou, ale také na jevišti. Ve čtvrtém ročníku již hostovala v Divadle na Vinohradech. A právě v té době – tedy ještě coby studentce, se jí přihodil průšvih, který je noční můrou každého herce. Bylo to před Vánoci, když měla hrát sobotní odpolední představení Tvrdohlavá žena.

„Celý týden jsem na to myslela, ale když jsem se v sobotu ráno probudila, najednou se mi vše úplně vykouřilo z hlavy,“ vzpomíná na den, kdy místo do divadla vyrazila do obchodního domu Kotva za vánočními nákupy. Kolosální malér odvrátil její první manžel, s nímž tehdy teprve chodila a který ji našel mezi regály s tím, že v divadle ji všichni hledají. „Neumíte si představit, jak člověku ztuhne krev v žilách. Začátek představení už jsem stihnout nemohla, i když mě hned naložil do auta a přivezl do divadla,“ líčila později ve své biografii. Bylo to prý poprvé a naposled, co na představení zapomněla.

Svatba? Do třetice...

Poprvé se Adamovská vdala za hudebníka Vadima Petrova. Po třech letech manželství jí ale do života vstoupil scenárista, tehdejší reportér Mladého světa a shodou okolností také manžel její známé Radek John. Oba manželské páry se spřátelily, ale nejvíce si rozuměla právě dvojice Adamovská a John.

„Nebylo to zrovna příjemné. Pocit provinění v nás zůstal ještě dlouho. Jenže oba jsme se poprvé brali moc mladí a oba jsme neměli v manželství děti... to jsme na celé situaci viděli jako velmi pozitivní,“ popisovala později období, kdy se rozhodli pro společný život. Manželství, ze kterého vzešly děti Barbora a Petr, vydrželo dlouhých 26 let.

Důvodem rozvodu v roce 2010 měla být Johnova sedm let utajovaná nemanželská dcera.

S třetím osudovým mužem, hercem Petrem Štěpánkem ji svedl dohromady seriál Ordinace v růžové zahradě. „Prostě jsme zjistili, že je nám spolu dobře,“ nechala se slyšet herečka, která se svým mužem letos oslaví jedenácté výročí svatby.

Sanitka a barové zpívání

V 80. letech byl pro její kariéru nejzásadnějším projektem seriál Sanitka, kde tvořila ústřední dvojici s Jaromírem Hanzlíkem. Seriál režiséra Jiřího Adamce měl v Československu miliony diváků a díky němu znal Zlatu Adamovskou už prakticky každý. Nejsilnější zážitek z natáčení jí přinesl poslední díl inspirovaný pádem letadla v Praze.

„Tehdy se vše točilo v reálech. Tam jsem poprvé viděla mrtvé zapnuté v igelitových pytlích, přikryté plachtami,“ utkvělo herečce v paměti. V 90. letech pak vznikl další legendární televizní projekt – tentokrát v režií Dušana Kleina. Hříchy pro pátera Knoxe byl seriál detektivních příběhů, v němž ztvárnila barovou zpěvačku s výbornou detektivní intuicí.

Seriál byl specifický tím, že se vysílal živě. Pro Adamovskou byl ale největší výzvou zpěv, kterého se ze začátku děsila. Jak se ukázalo, naprosto zbytečně. „Nakonec to dopadlo tak, že se o mně psalo jako o herečce – zpěvačce. Ale to zpívání bylo jen součástí role. Je fakt, že se pak vydalo cédéčko a prodalo se ho něco přes třicet tisíc kusů,“ připustila po letech.

Česká Meryl Streepová

Na svém dabingovém kontě má Adamovská stovky filmových a televizních postav. Dvakrát získala prestižní Cenu Františka Filipovského. Její hlas je neodmyslitelně spjatý s americkou oscarovou herečkou Meryl Streepovou. Právě její dabing ve snímku Pochyby z roku 2010 vynesl Adamovské první ze zmiňovaných ocenění.

„Myslím si, že už ji dobře znám, ale ona je v každé roli jiná a vždycky mě překvapí. Je neuvěřitelná v proměnlivosti výrazu. Trochu se s ní ve studiu vždycky trápím, ale dělám to ráda,“ vysvětluje v knize Jakuba Hladkého. S hollywoodskou ikonou se před lety dokonce osobně setkala na filmovém festivalu.

„Podala jsem si s ní ruku, měla ji chladnou a její pohled byl zastřen tajemstvím. Vyzařovalo z ní ale cosi, co mi bylo sympatické. Proběhlo pár zdvořilostních frází, a když jí řekli, že u nás ji dabuji já, celá se rozzářila a bylo po oficialitách,“ vzpomínala později Adamovská.

Doktorka Běla jako herecký dárek

Letos v červenci to bude 18 let, co se poprvé postavila před kameru jako doktorka Běla Páleníková v diváckém fenoménu Ordinace v růžové zahradě. Nad nabídkou prý tehdy dlouho neotálela.

„Moc dobře vím, že když vás v určitém věku potká role odpovídající vašim životním zkušenostem, a ještě k tomu dobře napsaná, je to pro herečku velký dárek,“ zdůraznila herečka, která si zpočátku před každou klapkou pro sebe říkala: Jsem doktor, jsem doktor.

K lékařům má totiž prý sama velikou úctu. Z Běly Páleníkové se po letech stala Běla Valšíková. Coby svého seriálového manžela potkává na place svého skutečného muže Petra Štěpánka a oba jsou stálicemi Ordinace dodnes.