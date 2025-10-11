Pohodlný rámec tvoří klubové vystoupení, v němž Milan Kňažko vypráví, ale také zpívá, respektive recituje k hudebnímu doprovodu. Jinou podpůrnou složku přinášejí starší dokumenty či rozhlasový pořad, kde kolegu zpovídá Tereza Kostková, nicméně nejsilněji působí dokument tam, kde jím se svou přirozenou jistotou provází pouze Milan Kňažko coby sólista, tedy na způsob klasické one man show.
RECENZE: Keď ti bude ťažko, pomože ti Kňažko. Život si nejlépe vypráví herec sámPremium
Herec Milan Kňažko v době svého politického působení. (listopad 1993) | foto: Michal Růžička, MAFRA
RECENZE: Keď ti bude ťažko, pomože ti Kňažko. Život si nejlépe vypráví herec sám
Slovenská televize už snímek odvysílala k hercovým srpnovým osmdesátinám, ČT nasazuje portrétní dokument Život podle Milana Kňažka na sobotní večer. O jubilantovi tu hovoří jeho kolegové z divadel i...
