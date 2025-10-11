RECENZE: Keď ti bude ťažko, pomože ti Kňažko. Život si nejlépe vypráví herec sám

Herec Milan Kňažko v době svého politického působení. (listopad 1993) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Mirka Spáčilová
  14:00
Slovenská televize už snímek odvysílala k hercovým srpnovým osmdesátinám, ČT nasazuje portrétní dokument Život podle Milana Kňažka na sobotní večer. O jubilantovi tu hovoří jeho kolegové z divadel i politiky, ale typický medailon by Kňažko hravě utáhl sám.

Pohodlný rámec tvoří klubové vystoupení, v němž Milan Kňažko vypráví, ale také zpívá, respektive recituje k hudebnímu doprovodu. Jinou podpůrnou složku přinášejí starší dokumenty či rozhlasový pořad, kde kolegu zpovídá Tereza Kostková, nicméně nejsilněji působí dokument tam, kde jím se svou přirozenou jistotou provází pouze Milan Kňažko coby sólista, tedy na způsob klasické one man show.

Poprvé to v Praze bylo divoké, říká Douglas mladší

