VIDEO: Tohle je hroznej věk. Život k sežrání řeší lásku i nadváhu

Snímek o dospívajícím klukovi, který má kapelu, velkou chuť k jídlu a zároveň prožívá svou první lásku, dorazí do českých kin 17. října.

Film Život k sežrání režisérky Kristiny Dufkové vznikl na motivy stejnojmenné dětské knihy francouzského autora Mikaëla Olliviera o dospívajícím klukovi s nadváhou, který touží po vlastní restauraci a právě prožívá první okouzlení krásnou spolužačkou.

„Před třinácti lety jsem intenzivně hledala námět na celovečerní film a v tu dobu se mi dostala do ruky knížka Život k sežrání. Hned jsem věděla, že příběh Bena je přesně to téma, které chci v loutce zpracovat, především pro svou dceru. Dcera časem vyrostla, ale příběh Bena mě bavil pořád. Vracela jsem se k němu po pauzách a jsem šťastná, že jsem ho mohla dotáhnout do konečné podoby loutkového filmu,“ objasnila animátorka a ilustrátorka, která se podílela krátkými filmy na projektech jako Fimfárum – Do třetice všeho dobrého či Zubatá nekouše!

Snímek vznikl animační technikou stop motion. Hlavního hrdinu, dvanáctiletého Bena Pipetku namluvil dnes patnáctiletý Hugo Kovács.

„Film jsem daboval, když mi bylo třináct a trvalo mi to kolem sedmi natáčecích dnů. Viděl jsem jen loutky a četl jsem scénář, který mě bavil. V první fázi dabingu jsem namlouval příběh bez obrazu a když jsem pak viděl hotový film, byl jsem překvapený a nadšený, jak celý příběh ožil,“ vysvětlil student hudebního gymnázia.

Kvůli dospívání se ale dabing neobešel bez úprav. „Dva roky po tomhle natáčení se mi změnil hlas a protože bylo potřeba pár vět dotočit, musel jsem celý film nadabovat znovu,“ dodal bratr hudebnice Rozálie Havelkové.

Benovu maminku namluvila Tatiana Dyková, tatínka David Novotný. Dále ve filmu uslyšíme hlasy Kláry Melíšková, Simony Babčákové, Marthy Issové nebo Jiřího Bartošky. Za hudební stránkou stojí držitel tří Českých lvů Michal Novinski a herec a muzikant Jiří Macháček, jenž spolupracoval i na scénáři.