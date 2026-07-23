V letní reprízové nabídce České televize se objeví kultovní seriál Sandokan. Diváci si tak budou moci znovu připomenout příběh piráta Sandokana, přezdívaného Tygr z Mompracemu, kterého ztvárnil charismatický indický herec Kabír Bedí.
Indický herec s plnovousem a uhrančivým pohledem se stal idolem mnoha žen a dívek po celém světě včetně tehdejšího Československa. Takový filmový hrdina tu do té doby nebyl. Navíc promlouval sametovým hlasem Viktora Preisse.
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Sandokan Kabír Bedí slaví 80. Čtyřikrát ženatý Ind má vřelý vztah k Česku
Pro generaci vyrůstající v 80. letech šlo o jednu z nejsledovanějších televizních událostí a Bediho podobizna tehdy zdobila plakáty i dětská trička. V obchodech s textilem k sehnání nebyla, pořizovala se na burzách nebo na poutích. Stejně jako plakáty nebo nálepky.
Šestidílnou minisérii odvysílá ČT2 ve třech večerech:
- Ve čtvrtek 23. července od 20 hodin nabídne první dvě epizody,
- další dva díly budou následovat v úterý 28. července
- a závěrečné epizody ve čtvrtek 30. července.
Seriál bude zároveň dostupný také v internetové službě iVysílání, a to v restaurované podobě s vylepšeným obrazem a zachovaným původním českým dabingem s Viktorem Preissem a Hanou Maciuchovou.
Seriál vznikl podle dobrodružných románů italského spisovatele Emilia Salgariho. Vypráví o pirátovi Sandokanovi, přezdívaném Tygr z Mompracemu, který bojuje proti britské koloniální nadvládě v Malajsii a zároveň prožívá osudovou lásku k anglické šlechtičně Marianně.
Dobrodružství sledovaly miliony diváků
Na svou dobu šlo o mimořádně nákladný projekt. Sandokan vznikl v italské, německé, francouzské a britské koprodukci, natáčel se mimo jiné v Indii a Thajsku. Režie se ujal Sergio Sollima a seriál měl premiéru v lednu 1976 na italské stanici RAI. Okamžitě se stal diváckým hitem. Každou epizodu sledovalo v průměru 27 milionů diváků.
Českoslovenští diváci viděli první díl na prvním programu Československé televize v pátek večer 11. února 1983. Repríza úvodní epizody následovala už následující den v sobotu v poledne. Ze seriálu se stala podobně kultovní záležitost jako v mnoha dalších evropských zemích.
Mnoha českým divákům se při vyslovení jména Sandokan dodnes vybaví i chytlavá úvodní melodie. Původní znělku italského dua Oliver Onions v Československu proslavila také česká verze v podání Petra Kotvalda a Stanislava Hložka.