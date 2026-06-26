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Z Bournea Bourneová? Zendaya zvažuje, že po Damonovi převezme slavného agenta

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  13:31
Zendaya v Los Angeles na premiéře filmu Drama (17. března 2026)

Zendaya v Los Angeles na premiéře filmu Drama (17. března 2026) | foto: Reuters

Z filmu Jason Bourne
Zendaya v seriálu Tajný život K.C. (2015)
Matt Damon ve filmu Jason Bourne (2016)
Zendaya na premiéře filmu Duna: Část druhá (Londýn, 15. února 2024)
14 fotografií
Deset let uplynulo od premiéry zatím posledního snímku s agentem Jasonem Bournem, jemuž tvář propůjčil Matt Damon. V poslední době se stále častěji hovoří o dalším příspěvku do série na motivy románů Roberta Ludluma. Není ovšem jisté, zda by se v takovém případě do hlavní role vrátil letos v říjnu šestapadesátiletý Damon. Hovoří se o hledání nové herecké tváře, přičemž nejčastěji zaznívá jméno Zendaya.

Vlastně by ani nebylo divu – momentálně jde asi o nejobsazovanější herečku. Letos jsme ji viděli například ve snímku Drama, v nové řadě seriálu Euforie, uvidíme ji v napjatě vyhlíženém historickém velkofilmu Odyssea, v novém Spider-Manovi, v třetí Duně a příští rok ji čeká role v pátém Shrekovi.

Kolik Zendayi je už moc Zendayi? Krásná herečka letos vládne kinům i televizím

Pokud jde o sérii s Jasonem Bournem, ta započala v roce 2002 snímkem režiséra Douga Limana Agent bez minulosti. Poté se značky ujal osobitý filmař Paul Greengrass a ve filmech Bournův mýtus (2004), Bourneovo ultimátum (2007) a Jason Bourne (2016) jí vtiskl dokumentární ráz, dravost a autenticitu.

Do bourneovského kánonu patří ještě film Bourneův odkaz z roku 2012, který natočil režisér Tony Gilroy. Hlavní postavou nebyl Jason Bourne, ale Aaron Cross v podání Jeremyho Rennera.

Co se týče dalšího bourneovského snímku, objevily se také spekulace o rebootu, tedy znovunastartování celé ságy, v němž by hlavní roli po Mattu Damonovi převzal Joseph Quinn neboli Eddie Munson ze seriálu Stranger Things. Sám Damon se však nechal slyšet, že je návratu do bourneovského světa otevřený, takže se můžeme zatím jen dohadovat, jak to celé dopadne.

Vadila by vám Zendaya v roli Jasona Bournea?

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