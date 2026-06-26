Vlastně by ani nebylo divu – momentálně jde asi o nejobsazovanější herečku. Letos jsme ji viděli například ve snímku Drama, v nové řadě seriálu Euforie, uvidíme ji v napjatě vyhlíženém historickém velkofilmu Odyssea, v novém Spider-Manovi, v třetí Duně a příští rok ji čeká role v pátém Shrekovi.
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Pokud jde o sérii s Jasonem Bournem, ta započala v roce 2002 snímkem režiséra Douga Limana Agent bez minulosti. Poté se značky ujal osobitý filmař Paul Greengrass a ve filmech Bournův mýtus (2004), Bourneovo ultimátum (2007) a Jason Bourne (2016) jí vtiskl dokumentární ráz, dravost a autenticitu.
Do bourneovského kánonu patří ještě film Bourneův odkaz z roku 2012, který natočil režisér Tony Gilroy. Hlavní postavou nebyl Jason Bourne, ale Aaron Cross v podání Jeremyho Rennera.
Co se týče dalšího bourneovského snímku, objevily se také spekulace o rebootu, tedy znovunastartování celé ságy, v němž by hlavní roli po Mattu Damonovi převzal Joseph Quinn neboli Eddie Munson ze seriálu Stranger Things. Sám Damon se však nechal slyšet, že je návratu do bourneovského světa otevřený, takže se můžeme zatím jen dohadovat, jak to celé dopadne.