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Kolik Zendayi je už moc Zendayi? Krásná herečka letos vládne kinům i televizím

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  14:02
Dvojnásobná držitelka ceny Emmy Zendaya má letos nabitý rok. Diváci ji uvidí hned v pěti filmových a televizních projektech, které táhnou ještě před svým uvedením značnou pozornost. Potvrzuje tak fakt, že se jedná o jednu z nejvytíženějších hollywoodských hereček současnosti. Vidět ji mohli diváci již v černé komedii Drama nebo očekávanému pokračování seriálu Euforie. Další velké projekty s ní dorazí do kin v průběhu roku.
Herečka Zendaya na setkání s fanoušky v rámci propagace snímku Spider-Man:...

Herečka Zendaya na setkání s fanoušky v rámci propagace snímku Spider-Man: Zbrusu nový den (17. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Zendaya a Tom Holland ve filmu Spider-Man: Daleko od domova (2019)
Z filmu Drama
Hunter Schaferová a Zendaya jako Jules a Rue v seriálu Euforie (2021)
Třetí řada seriálu Euforie
24 fotografií

První letošní počin s talentovanou herečka vypustilo v dubnu do světa studio A24. Film Drama – jemně romantický příběh s prvky černého humoru, ukazuje z počátku dokonalý zamilovaný pár Emmu a Charlieho, který si za krátko řekne své „ano“.

Před jejich velkým svatebním dnem však vyplavou na povrch skutečnosti z minulosti, které od základů otřesou důvěrou dokonalého páru. Zendaye zde v roli jejího snoubence a později i manžela sekunduje britský herec Robert Pattinson.

Jejich výkony ve filmu se setkaly s poměrně kladným ohlasem, kdo však čekal, že jde do kina na čistou komedii odcházel s rozporuplným dojmem. Film se více než na vtipné momenty zaměřuje na napětí a postupně zesilující konflikt mezi oběma partnery.

RECENZE: Nejen svatba v ohrožení. Hvězdný pár uplete z ničeho Drama

V dubnu se také jako Rue Benettová herečka objevila v očekávaném pokračování seriálu HBO Euforie. Jednalo se o její první čistě televizní počin od roku 2022. Třetí a závěrečná série se po čtyřletém čekání však u diváků nesetkala s příliš pozitivním přijetím. A na vině byl nejen přirozený vývoj, který děj ze studentského prostředí posunul spíše do šedého světa podsvětí.

Tvůrci nešetřili na explicitních obrazech, pro které často prostřednictvím postavy Casiie využívali Sydney Sweeney, jež se právě kvůli Euphorii zaškatulkovala do role herečky jednoho charakteru. To bylo na fanoušky tentokrát už trochu moc.

Seriál navíc po vyhození výtvarnice Petry Collinsové ztratil svůj typický snový vizuál, který fanoušci v předchozích dvou sériích milovali. Do projektu se nevrátil ani hudebník Labrinth, jenž stál za hudebními kulisami předchozích částí. Tvůrci ho nahradili oscarovým skladatelem Hansem Zimmerem, což nebyla jistě špatná volba, už to ale prostě nebyla ta fanoušky milovaná Euforie, jak ji dříve znali.

Sydney Sweeney a Zendaya sice dospěly, ale problémy mají dál. Startuje Euforie III

Zendaya, jež za postavu Rue získala v letech 2020 a 2022 cenu Emmy, se v příběhu ve velkém zaplete do drogové činnosti, která ji častokrát dostane do vážných problémů. Vcelku by se dalo říci, že celou dobu na dálku závodí o to, zda v seriálu zemře dříve ona nebo postava jejího bývalého spolužáka Natea v podání Jacoba Elordiho.

I přes její, z většiny kladně hodnocený výkon, zvláště v dramatických scénách, se však celkově tvůrcům na předchozí úspěšné série nepodařilo příliš navázat a výsledek působí rozpačitě.

Co fanoušky čeká v průběhu roku

To ale letos ze strany devětadvacetileté herečky není vše. Jako bohyně moudrosti a vítězného boje Athéna se objeví v očekávaném snímku Christophera Nolana Odyssea podle eposu řeckého básníka Homéra. Film ještě před samotným uvedením vyvolává kontroverze především ohledně obsazení postav i strachu fanoušků z přílišného „poameričtění“ historické básně.

Největší kritiku vyvolává obsazení herečky mexicko-keňského původu Lupity Nyong’o do role Heleny Trójské a nepodložených fámách o ztvárnění hrdinného Achilla kanadským hercem Elliotem Pagem, jenž v minulosti prošel tranzicí z ženy na muže. Internetoví uživatelé ho s kritikou i humorem častokrát srovnávají s Bradem Pittem, jenž legendárního bojovníka ztvárnil v historickém velkofilmu Troja (2004).

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Kritiku však v této souvislosti ještě před uvedením schytala také Zendaya, jež jako mulatka podle kritiků do díla na motivy řecké mytologie rovněž příliš nezapadá. Jak si nakonec vzhledem ke kontroverzím povede snímek tržně v českých i zahraničních kinech, bude jasné od 16. července.

Od 31. července se dále Zendaya představí po boku svého životního partnera Toma Hollanda ve snímku Spider-Man: Zbrusu nový den založeném na marvelovském superhrdinovi s pavoučími schopnostmi. Po filmech s podtituly Homecoming, Daleko od doma a Bez domova se bude jednat o čtvrté a možná ne poslední obsazení této herecké dvojice do série společnosti Sony Pictures.

Peter Parker jako Spider-Man zde začne svůj život zcela od začátku, svět neví, kdo vlastně je a neví to ani jeho láska MJ v podání Zendayi. Jejich vztah tak zažije především z Peterovy strany těžkou a bolestivou zkoušku. Zda si k sobě obě postavy najdou znovu cestu, se fanoušci dozví až v kinech.

Očekávání ohledně snímku jsou již předem obrovská. První trailer, jenž společnost Sony Pictures k filmu vypustila, doslova strhl pozornost internetových uživatelů. Během prvních 24 hodin zaznamenala ukázka na sítích více než sedm set milionů zhlédnutí a stala se tak nejsledovanějším trailerem všech dob.

Spider-Man boduje ještě před premiérou. Trailer na nový film překonal rekord

Kdo se přesto během roku nezvládne Zendayi dostatečně nabažit, dostane poslední možnost 17. prosince. Do kin vstoupí dobrodružné sci-fi Duna: Část třetí od kanadského režiséra Denise Villeneuvea. Závěrečný příběh filmové trilogie z planety Arrakis se pro tentokrát více než na bitvy a dobývání zaměří na vztahy, intriky a politiku.

Herečka zde, jak známo z předešlých dvou kapitol, ztvárňuje postavu Chani – partnerky Paula Atreidese v podání Timothée Chalameta. Její ztvárnění původně knižního charakteru bylo u většinou fanoušků přijato pozitivně. Jak budou její výkon hodnotit po celkovém ukončení trilogie, budeme vědět až koncem tohoto roku.

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