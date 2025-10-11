Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let

Mezi její další filmy patří třeba „Zahraj to znovu, Same“, „Kmotr“ či „Tajemná vražda na Manhattanu“.
TELEVIZIONÁŘ: Diane Keatonová coby vdova objeví elixír mládí. Whisky
Připravujeme podrobnosti...
12. dubna 2018
Koreanistka a spisovatelka Nina Špitálníková na svém Instagramu vyzvala k bojkotu internetového antikvariátu Knihobot. Vadí jí například pracovní podmínky, za kterých brigádníci ve skladech pracují,...
POSLEDNÍ ROZHOVOR. Co měli společného Václav Havel a kolumbijští indiáni? Svůj hudební vkus jim svého času „vtloukal do hlavy“ jeden z nejznámějších českých dýdžejů Petr Votava, známější pod...
Ač to tak zprvu nevypadalo, ze seriálu Okresní přebor se velmi záhy stala současná televizní klasika. I díky tomu, že vlastně nevypráví primárně o fotbale. Své si v něm najde i člověk, který tomuto...
Jeho život byl jako mince – z jedné strany lesk a sláva, z té druhé nejisté živobytí a boj o holý život. Hugo Haas měl mimořádný talent, herecky byl o generaci napřed a ve 30. letech jeho hvězda...
Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...
Ve věku 79 let zemřela americká herečka Diane Keatonová, která v roce 1978 dostala Oscara za roli Annie Hallové ve stejnojmenném filmu režiséra Woodyho Allena. Podle agentur to v sobotu sdělil mluvčí...
Slovenská televize už snímek odvysílala k hercovým srpnovým osmdesátinám, ČT nasazuje portrétní dokument Život podle Milana Kňažka na sobotní večer. O jubilantovi tu hovoří jeho kolegové z divadel i...
O fiktivním belgickém detektivovi Herculovi Poirotovi, hrdinovi románů Agathy Christie, pojednává knížka nazvaná Filosofie Hercula Poirota. Napsal ji filozof a historik Martin Bojda, který dokazuje,...
Tři hodiny povídání o politice a jaderné fyzice? To se nedá, pomyslí si skeptik – načež při snímku Oppenheimer, který absolvuje v neděli tuzemskou televizní premiéru na stanici HBO, zapomene na čas,...
Film podle nejprodávanější videohry všech dob se dočká pokračování. Snímek Minecraft 2 je nyní v přípravě, premiéra v kinech je naplánovaná na 23. července 2027, jak oznámila ve čtvrtek společnost...
Čechomor v roce 2026 oslaví 25. výročí vydání alba Proměny, na němž se pod taktovkou démonického Jaze Colemana z americké kapely Killing Joke spojila s Českou filharmonií. Ve své době velmi úspěšné...
Justin Bieber se vrací a Taylor Swift upevňuje svou pozici světové hvězdy. V Óčko Chart bojují jejich nejnovější klipy proti domácím novinkám od Milana Peroutky a Simona Oppa.
Tron z roku 1982 byl svým vstupem do virtuálního světa přelomový, před patnácti lety na něj navázal Tron: Legacy ve 3D a trojrozměrnou variantu teď nabízí i třetí díl série Tron: Ares. Ovšem kromě...
Bývali čtyři, dnes zůstali tři, jako o skutečném zpěvákovi se ale dá hovořit jen o jednom z nich. Skupina Lunetic si ke svým třicetinám nadělila velký koncert v hale O2 universum – a zaplnila ji. Jak...
Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Halloweenu na výjimečném koncertu věnovaném nejlepší hudbě z populárního seriálu Wednesday. Zažijte monstrózní noc v Praze s hudbou, která provází postavy seriálu —...
Bude to pocta úžasné zpěvačce Adele. Stacey Lee přijede koncem listopadu do Prahy, Brna a Ostravy se svou londýnskou skupinou a unikátní show Adele Symphonica - Tribute from London by Stacey Lee.
V rámci natáčení nového seriálu Harry Potter se na internetu poprvé objevily snímky herce Johna Lithgowa v roli Brumbála a hned vyvolaly bouřlivé reakce fanoušků. Někteří jej označují za ztělesněnou...