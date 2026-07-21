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Zemřela mladá hvězda. Neslyšící herečku proslavily filmy Godzilla vs. Kong

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  18:25
Neslyšící herečka Kaylee Hottleová na premiéře v Los Angeles. (24. března 2024)

Neslyšící herečka Kaylee Hottleová na premiéře v Los Angeles. (24. března 2024) | foto: Profimedia.cz

Dan Stevens, Rebecca Hallová a mladá Kaylee Hottleová ve filmu Godzilla x Kong:...
Kaylee Hottle ve filmu Godzilla x Kong: Nové impérium
Kaylee Hottle a Rebecca Hallová ve filmu Godzilla x Kong: Nové impérium
Premiéra filmu Godzilla x Kong: The New Empire. (25.března 2024)
14 fotografií
O tragické smrti teprve devatenáctileté Američanky Kaylee Hottleové informoval její otec. Herečka se navzdory svému postižení, které ji připravilo o sluch, dokázala na filmovém plátně prosadit a zahrála si po boku světových hvězd. Diváci ji tak mohou znát z akčních filmů Godzilla vs. Kong a pokračování Godzilla x Kong: Nové impérium z let 2021 a 2024.

Otec herečky Joshua Hottle sdělil serveru TMZ, že jeho dcera zemřela v úterý ráno při autonehodě v Marylandu. Zprávu oznámil ve znakové řeči, hluchota se totiž v jejich rodině vyskytovala napříč generacemi.

Hottleová se ve filmech o Godzille objevila v roli rodačky z Ostrova lebek Jii a i v nich s Kongem komunikovala pomocí znakové řeči. Tu se kvůli ní naučili také další herci, aby mohli s mladou Kaylee bez problému komunikovat i mimo záběry.

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„Je to její první film,“ řekl serveru Junkee herec Alexander Skarsgård, který si zahrál po jejím boku. „Je fascinující, jak přirozeně se cítí před kamerou a jak rychle vstřebává pokyny režiséra Adama Wingarda.

Podle jeho slov ho ohromila vyrovnanost a jistota, s jakou Hottleová – které bylo v době natáčení devět let – vystupovala. „V její tváři se toho tolik odehrává; sledovat její mimiku a ty jemné nuance je fascinující,“ dodal Skarsgård. Za výkon v druhém díle filmové série byla dokonce nominovaná na cenu Saturn za nejlepší výkon pro mladého herce.

K její smrti se vyjádřila i texaská škola pro neslyšící, v jejímž posledním ročníku Hottleová studovala. „S hlubokým zármutkem oznamujeme zdrcující zprávu, že jedna z našich studentek posledního ročníku, Kaylee Hottleová, včera tragicky zahynula při dopravní nehodě ve Fredericku ve státě Maryland,“ napsali zástupci instituce na sociální síti Facebook.

„V této nesmírně těžké chvíli jsme myšlenkami s rodinou, přáteli a spolužáky Kaylee i se všemi, kdo ji znali a měli rádi,“ dodala škola.

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