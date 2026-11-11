„Na Nadační fond Jiřího Menzela se obrátila paní Lenka Štanclová s poděkováním a smutnou zprávou o úmrtí herečky Zuzany Fišárkové. Ve věku 87 let nás opustila 10. listopadu v Pečovatelském centru Praha 7,“ informoval fond na sociálních sítích.
K příspěvku připojil také krátký úryvek z dopisu, v němž hereččina přítelkyně fondu děkuje za podporu a finanční pomoc.
Velké poděkování Nadačnímu fondu Jiřího Menzela a jeho zakladatelce paní Olze Menzelové, taktéž paní Míle Řádové a všem jejím skvělým kolegyním za podporu a finanční pomoc, díky níž mohla paní Zuzana Fišárková, herečka, prožít závěr svého života v dobrých a důstojných podmínkách.
S úctou a vděčností,
Fišárková zahájila svou hereckou dráhu jako externistka v pražském Divadle Rokoko. Krátce předtím se objevila ve filmu Taková láska. Její kariéra ji následně zavedla do divadel v Příbrami, Liberci, Hradci Králové, Ostravě a především v Plzni.
Na filmových plátnech se objevila ve snímcích Václava Kršky Osení a Kde řeky mají slunce. Zahrála si rovněž ve filmech Ustláno na čekankách, Vánice, Morgiana, Povídka malostranská či Císařovy nové šaty. Svůj talent propůjčila i řadě televizních seriálů, mezi něž patří Bakaláři, Strážce duší či Četnické humoresky.