Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let


  10:46
Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v nemocnici.
Herečka Brigitte Bardotová

Herečka Brigitte Bardotová | foto: DoctorMacro.com

Brigitte Bardotová
Herečka Brigitte Bardotová v roce 1972. Cigareta k ní neodmyslitelně patřila....
Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)
Brigitte Bardotová v rozhovoru pro BFMTV v Saint Tropez (12. května 2025)


S aktivní hereckou dráhou Bardotová skončila v 70. letech, v posledních desetiletích se věnovala ochraně práv zvířat.

„Nadace Brigitte Bardotové oznamuje s obrovským smutkem úmrtí své zakladatelky a předsedkyně, paní Brigitte Bardotové,“ stojí v prohlášení, která citují francouzská média. Ta mluví o úmrtí jedné z posledních legend zlaté doby francouzské kinematografie.

Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes 20 let. Podle agentury AFP hrála ve zhruba pěti desítkách snímků, k nejslavnějším patří ...a Bůh stvořil ženu, který režíroval její tehdejší manžel Roger Vadim, či Pohrdání Jeana-Luka Godarda. V posledních letech se téměř výhradně věnovala ochraně práv zvířat a péči ně.




28. prosince 2025  10:46






