V 96 letech zemřela Angela Lansburyová, hvězda seriálu To je vražda, napsala

Lansburyovou čeští diváci znají především díky roli spisovatelsky a amatérské detektivky Fletcherové ze seriálu To je vražda, napsala. Roli hrála dlouhých 12 let, od roku 1984 do roku 1996. Jeden z nejdelších detektivních seriálů televizní historie také léta produkovala.

Herečka dostala během své 70 let dlouhé kariéry mnoho dalších televizních, filmových i divadelních rolí. Třikrát byla nominována na Oscara a říkala, že přes počáteční zklamání byla nakonec ráda, že slavnou sošku nikdy nezískala. Lansburyová se totiž domnívala, že by to její kariéře spíš uškodilo, než prospělo.

Lansburyová se narodila v roce 1925 v Británii a do USA přesídlila s matkou a bratrem z válečného Londýna. Britská královna Alžběta II. ji v roce 2013 vyznamenala za zásluhy šlechtickým titulem Dáma britského impéria (DBE).