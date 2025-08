Zemřela americká herečka Loni Andersonová, proslavil ji seriál WKRP in Cincinnati

V 79 letech zemřela americká herečka Loni Andersonová. Proslavila se zejména rolí recepční v USA populárním televizním seriálu WKRP in Cincinnati. O úmrtí informovala hereččina rodina a manažerka.

Pozornost si užíval a do Varů to jel vyhrát, vzpomíná Palán na zesnulého Klišíka

Premium

Podle spisovatele Aleše Palána měl zesnulý poustevník František Klišík před cestou na karlovarský festival smělý plán: „Jedu to tam vyhrát a pak do Indie.“ Přestože mu to vyšlo jen z poloviny, jeho...