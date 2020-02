Ve věku 103 let zemřel americký herec Kirk Douglas, hvězda filmu Spartakus

Ve věku 103 let zemřel americký herec, producent a režisér Kirk Douglas. Časopisu People to potvrdil jeho syn, rovněž herec Michael Douglas. Ačkoli do první hollywoodské herecké ligy patřil Kirk Douglas zejména ve 40. až 60. letech minulého století, na filmovém plátně se objevoval ještě před několika lety.