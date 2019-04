Zemřel Radomil Uhlíř, herec známý z Pupenda, Gymplu i Vejšky

V roce 1988 se Uhlíř objevil ve filmu Pražská 5, který vznikl ze spolupráce malých nezávislých divadel, a tři roky nato opět ve Vorlově snímku Kouř. Se stejným režisérem natočil i Kamenný most, Cestu z města a Cestu do lesa, Skřítka, Gympl nebo Vejšku.

„Byl to náš nedostižný vzor, z nás ze všech asi vůbec nejautentičtější,“ řekl herec Tomáš Hanák, který si s Uhlířem zahrál třeba v Mazaném Filipovi v režii Václava Marhoula. Další ze Sklepáků, Milan Šteindler, jej zase obsadil do snímků Díky za každé nové ráno a O život.

Uhlíř však účinkoval i mimo okruh Divadla Sklep, třeba v komedii Pupendo, v pohádkách Čert ví proč a Škola princů nebo v televizním dramatu Hodina klavíru. Hostoval také v zahraničních produkcích včetně Hostelu.

V současné době opět pracoval s Vorlem, a to na Cestě domů, závěrečném dílu trilogie Cest, kde hrál katolického kněze. „V zimě jsme s ním ještě točili v kostele mši, kde se postava Evy Holubové modlí za svého nemocného muže čili Bolka Polívku. V létě máme naplánováno točit pohřeb Polívka hrdiny. A na hřbitově měl Uhlíř coby kněz hrob vysvětit a pronést onu větu Člověče, pomni, prach jseš a v prach se obrátíš,“ vypráví Vorel.

„Radomil Uhlíř hrál ve všech mých filmech, ale málokdo ví, že to byl hlavně zpěvák, textař, básník. A že napsal hromadu úžasných povídek a básní, které nikdo nikdy nevydal. Tak teď by se to slušelo,“ uzavřel režisér.