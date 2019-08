Zemřel Michael Klang, autor vizáže Kufru, Do-Re-Mi i zpravodajských studií

Architekt Michael Klang se vedle akademické činnosti proslavil především jako scénograf televizních pořadů napříč našimim stanicemi. K jeho dílům patřil nejnovější design studia Otázek Václava Moravce, ovšem stál i za scénami dnes už klasických pořadů devadesátých let, jako byl Kufr, Kolotoč, Caruso Show nebo Do-Re-Mi.

Vedle dlouhodobých pořadů projektoval i scény k výročním vyhlášením, třeba Cenám Thálie nebo Miss ČR. Český Slavík Mattoni nesl jeho podpis v letech 1997–2015. Jak upozorňuje server Lupa.cz, Klang pro české televize vytvořil více než tisícovku scén. Stál i za vizáží zpravodajských studií ČT24 či TV Nova.

Smutnou zprávu vedle dalších uvedl i Václav Moravec. „Jsou zprávy, kterým člověk odmítá uvěřit. Mezi ně patří i ta, že nás opustil jeden z nejinspirativnějších televizních architektů - doc. Michael Klang,“ uvedl v noci na svém Twitteru.

„V jeho dekoracích jsem odvysílal mnoho pořadů. Je mi líto, že nové studio Otázek patří k posledním,“ dodal moderátor.

Televizní scénograf, architekt, designér a výtvarník se narodil v roce 1954 v Dačicích. Vystudoval Fakultu architektury na ČVUT a Divadelní fakultu na AMU v Praze.



Vedle televizní práce se věnoval i dalším architektonickým a scénografickým projektům. Mezi jeho díla patří rekonstrukce pražského divadelního domu U Hybernů nebo kina v Napajedlích, Filmový uzel na ateliérech ve Zlíně nebo scény pro muzikál Pomáda a divadelní inscenaci Sluha dvou pánů.

Působil jako vedoucím Ateliéru Prostorová tvorba Fakulty multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Učil také na Fakultě architektury ČVUT a katedře výtvarné kultury na Univerzitě Hradec Králové.

„Snažil jsem se pěstovat vlastní univerzálnost. Je to těžké a každý, kdo se k jednomu tématu vracel znovu, moc dobře ví, jak je to složité. Poprvé to děláte s obrovským entuziasmem, ale podvacáté, i když pořád chcete, aby to bylo lepší než loni, tak zase bojujete s nevědomým vracením se k tomu, co už bylo,“ uvedl předloni v rozhovoru pro iDNES.cz.