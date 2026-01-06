Zemřel maďarský filmař Béla Tarr, režisér slavného Satanského tanga

Béla Tarr patřil mezi významné světové tvůrce, byl představitelem žánru slow cinema (pomalé kino), který klade důraz na dlouhé záběry a je typický minimalistickým stylem.
Spolupracoval s maďarským spisovatelem Lászlem Krasznahorkaiem, mimo jiné autorem knihy Satanské tango. Tuto výpověď o zkáze a naprosté beznaději Tarr v 90. letech 20. století zfilmoval.
Nobelovu cenu za literaturu získal László Krasznahorkai, autor Satanského tanga
Jeho snímky Turínský kůň (2011), Muž z Londýna, v němž hlavní roli ztvárnil Miroslav Krobot (2007), nebo zmíněné Satanské tango (1994) se zapsaly do učebnic historie světové kinematografie a Tarr si za ně odnesl ocenění jako například Velkou cenu poroty na festivalu Berlinale, nominaci na Zlatou palmu z festivalu v Cannes či ocenění na Evropských filmových cenách.
V říjnu 2023 si Tarr v Praze převzal čestný doktorát Akademie múzických umění, na který ho nominovala Filmová a televizní fakulta AMU, kde po celý zimní semestr vyučoval. Čestný titul obdržel za přínos světové kinematografii skrze esteticky jedinečnou tvorbu, rozvíjející filmový jazyk a filozofické myšlení filmu o světě.