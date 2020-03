Zemřel recitátor Miroslav Kovářík, objevitel Václava Hraběte

Kovářík objevil řadu básnických talentů včetně Václava Hraběte. Byl autorem a průvodcem klubového pořadu Zelené peří, který pomáhal propagovat tvorbu mladých autorů, spolupracoval s rozhlasem a v 60. letech založil a vedl Docela malé divadlo v Litvínově, kde mimo jiné uváděl beatnickou poezii.

Po jeho rozpuštění působil jako konferenciér folkových pořadů a festivalu Porta, proslavil se však hlavně osobitým přednesem básní. Spolupracoval s písničkáři Karlem Krylem či Vladimírem Mertou, editoval básnické sbírky. Ve svých pořadech čerpal často i z děl Kainara, Ortena nebo Zahradníčka.

Vystupoval také v televizních titulech, naposledy v loňském dokumentu Divadlo, co nebylo na okraji či v cyklu Šedá zóna. „Spojuje nás poezie a to, co v ní člověk najde, aniž by někdy pomyslel, že je možné být tolik obdarován ´pouhými´ slovy,“ prohlašoval Kovářík.