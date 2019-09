Zemřel Jan Schmidt, režisér Osady Havranů, Vracenek či Stříbrné paruky

Ve věku 85 let zemřel režisér Osady Havranů či Smrti talentovaného ševce, jeden z příslušníků slavné české nové vlny Jan Schmidt. Pro iDNES.cz to potvrdila herečka Eliška Balzerová. „Je to pro náš šok, byl to náš kamarád,“ připomněla, že Schmidt často pracoval s jejím mužem Janem Balzerem.