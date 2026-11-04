Zemřel italský režisér Tinto Brass. Proslul erotickými filmy, zejména Caligulou

Brass se narodil 26. března 1933 v severoitalském Miláně jako Giovanni Brass. Umělecké nadání i přezdívku získal od dědečka, známého malíře. U filmu prošel mnoha profesemi a spolupracoval i s Federikem Fellinim, který byl pro Brasse velkým vzorem. Filmy prodchnuté impresionismem začal natáčet už začátkem 60. let.
K jeho nejznámějším dílům patří filmy L’urlo (Výkřik, 1970), Salon Kitty (1976) a především Caligula (1979) s Malcolmem McDowellem, Helen Mirrenovou a Peterem O’Toolem. Snímek vycházející z knihy Gorea Vidala financoval erotický časopis Penthouse. Producenti Brassovi nedovolili film sestříhat a doplnili do něj pornografické scény s explicitním sexuálním obsahem.
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„Natočil jsem mnoho erotických filmů, protože jsem erotiku považoval za základní prostředek lidského vyjádření a především za prostředek, jak vyprávět o ženách,“ citoval režiséra italský deník La Repubblica.
V roce 1995 Brass vzbudil rozruch, když se na filmovém festivalu v Benátkách objevil s několika nahými herečkami, aby propagoval jeden ze svých filmů, připomněla agentura DPA. Jeho vystoupením se následně zabýval italský nejvyšší soud, který tehdy řešil otázku, zda lze k reklamním účelům využívat sex.
Ještě letos v září mu benátský filmový festival věnoval poctu a jako zahajovací projekci uvedl jeho snímek Col cuore in gola (Srdce mi buší, 1967), Brass se však kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu projekce nemohl zúčastnit.