Zemřel Stanislav Zindulka, vtipný a dvorný kavalír ze starých časů

Poté, co se herci vrátila těžká nemoc, dobrovolně se s jevištěm rozloučil. „Věděli jsem to my a věděl to i on, že už si nezahraje,“ uvedl šéf pražské scény, kde Zindulka působil od půli 90. let.

Lásku k divadlu zdědil po rodičích, nadšených ochotnících, sám stál na jevišti už v pěti letech. Absolvoval pražskou DAMU, ale za komunistického režimu mu byly scény v metropoli uzavřeny, a to až do převratu v roce 1989.

Kamera Zindulku objevila již v půli 50. let, ale dlouho trvalo, než se dostal ke skutečně zásadním rolím. Za postavu Edy v Babím létě dostal Českého lva, do paměti se zapsal také jeho tatínek ze seriálu Vlak dětství a naděje.

Režiséři i diváci si oblíbili jeho něžnou, lidsky jímavou a nepodbízivou komiku, jíž se vyznačoval jeho Fajst v seriálu Bylo nás pět, řidič v cyklu Když se slunci nedaří a celá kolekce dědečků včetně snímků Báječná léta pod psa, Dědo, čaruj! nebo Dešťová víla.



Životní role Stanislava Zindulky v seriálu Vlak dětství a naděje:



VIDEO: Pumplmě a velká žena. Stanislav Zindulka v kultovním seriálu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V roce 2016 převzal Cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství. V poslední době si ve filmech zahrál právníka v Hořícím keři, strýce v Letícím delfínovi, profesora v Něžných vlnách, nestora rodu v seriálu Já, Mattoni, duchovního v Labyrintu či hokynáře v příběhu Můj strýček Archimedes. Účinkoval také v řadě pohádek, naposled v loňském štědrovečerním Kouzelníku Žitovi.



Rád vystupoval i pro nejmenší děti, namluvil třeba jednu z postav animovaných Lichožroutů a velkou oblibu si získal coby role čarovný děda v televizní Kouzelné školce.

Navíc byl skvělým společníkem, zábavným, vtipným, ale za všech okolností dvorným kavalírem ze starých časů. Nikdy se nechoval jako hvězda, naopak rád vycházel vstříc začínajícím tvůrcům, tak si naposledy zahrál třeba v dramatu Narušitel.

ČT1 Zindulku připomene třemi pořady v sobotu 16. března. Nejprve ve 14.40 dokumentem z cyklu Neobyčejné životy, který přiblíží hercův životní i profesní příběh. V 15.30 bude následovat snímek Babí léto, kde Zindulka hrál spolu s Vlastimilem Brodským či Stellou Zázvorkovou. V 17.10 pak ČT zařadí talkshow Všechnopárty, v níž byl herec hostem v roce 2012.