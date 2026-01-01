Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech 3Bobule nebo Příběh kmotra.
V úspěšném seriálu Okresní přebor si Pavel Nečas zahrál hospodského, řezníka a...

V úspěšném seriálu Okresní přebor si Pavel Nečas zahrál hospodského, řezníka a „bosse“ klubu okresního formátu Luboše Matějku. | foto: Archiv TV Nova

Herec Pavel Nečas
Jako podporučík Ota ve filmu Příběh kmotra. Na snímku s Lukášem Vaculíkem.
Pavel Nečas, Lukáš Vaculík a Pavla Rychlá v komedii Kaktusový květ Divadelní...
Radka Pavlovčinová a Pavel Nečas v představení Kaktusový květ
Zprávu o skonu oblíbeného herce přinesly CNN Prima News či Expes.

Podle informací Expresu zemřel Nečas na Silvestra dopoledne. Podle webu zprávu o Nečasově úmrtí přinesl operní pěvec Oldřich Kříž, který na Facebooku zveřejnil hercovu fotku a připsal k ní: „Budeš mi strašně moc chybět, kamaráde.“

Angažmá je jako koule u nohy, vysvětluje „hospodský Matějka“, proč dal výpověď

Nečas se narodil 5. března 1966 v Hodoníně, dětství prožil v Hustopečích u Brna. Začínal v brněnském Divadle Na provázku, konzervatoř dokončil v roce 1987.

Mezi jeho televizní role patří například role Mezulána v seriálu Zdivočelá země. Zahrál si v seriálu Černí baroni či hokejistu Kohouta v seriálu Poslední sezóna.

V poslední době se objevoval v seriálu Zoo, respektive jeho pokračování Zoo: Nové začátky, kde hrál inženýra Brázdu. Účinkoval též v krimi Duch a Místo zločinu České Budějovice nebo v Pálavě.

Svůj osobitý hlas uplatnil Nečas v dabingu, od dvoudílného muzikálu Čarodějka přes komedii Holky to chtěj pořád až po Jana Žižku, kde namluvil otce titulního hrdiny. Ve filmu Lev pouště daboval Roda Steigera v roli Mussoliniho.

