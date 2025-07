„S otevřeným srdcem se chci podělit se světem, že můj milovaný manžel, Julian McMahon, tento týden pokojně zemřel po statečném boji s rakovinou,“ uvedla v prohlášení pro deník Deadline jeho manželka Kelly McMahonová.

„Julian miloval život. Miloval svou rodinu. Miloval své přátele. Miloval svou práci a miloval své fanoušky. Jeho nejhlubším přáním bylo přinášet radost co nejvíce lidem,“ dodala.

McMahon zemřel podle deníku ve středu ve svém domě v Clearwateru na Floridě po tajném boji s rakovinou. Bylo mu 56 let.

Web Variety připomíná, že McMahon zahájil hereckou kariéru v roce 1990 v australském seriálu Home and Away. Následně se přesunul do Hollywoodu. Úspěch mu přinesla role démona Cola Turnera v seriálu Čarodějky, kde hrál ve třech sériích.

Poté následovala a role v dalším úspěšném seriálu Plastická chirurgie s. r. o., který byl nominován na 18 cen Primetime Emmy.

Záporáka si zahrál také ve dvou dílech Fantastické čtyřky režiséra Tima Storyho z let 2005 a 2007, kde ztvárnil postavu Dr. Dooma. Objevil se také společně se Sandrou Bullockovou ve filmu předtucha, nebo vedle Bruce Willise v akčním snímku RED. Naposledy ho diváci mohli vidět ve snímku The Surfer z roku 2024, který měl premiéru v půlnoční sekci festivalu v Cannes.