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Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák, hlas Heleho, Alfa i Hagrida

  20:36
Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák. Ztvárnil desítky rolí ve filmech i seriálech a svým charismatickým hlasem namluvil například chlupatého mimozemšťana Alfa ve stejnojmenném americkém sitcomu, jeho hlasem mluvila i oranžová postavička Hele z televizního Studia Kamarád. Úmrtí potvrdila ČTK hercova manželka.

Manželka Drahomíra uvedla, že herec zemřel 17. října a rozloučení proběhne v rodinném kruhu.

Ota Jirák
JŮ A HELE. Plyšáka Jů mluví Jiří Lábus, plyšáka Hele Ota Jirák.
Ota Jirák
Jiří Lábus a Ota Jirák a plyšoví kamarádi Jů a Hele
36 fotografií

Ota Jirák se narodil 12. dubna 1949 v Debři u Mladé Boleslavi, dětství ale prožil v Praze. Vystudoval loutkoherectví na pražské DAMU a profesně začínal u divadla. Působil mimo jiné ve Vedeném divadle Karla Makonje, v Cirkusu Alfréda Ctibora Turby a později ve studiu GAG Borise Hybnera. Vyzkoušel si také pantomimu a práci mima.

Příležitostně účinkoval v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha či v divadle Semafor. V září 2003 nastoupil do angažmá v Městském divadle v Mladé Boleslavi a vrátil se tak do rodného kraje.

Hagrid, Alf, plukovník z Haló haló. Kam se z dabingu vytratil Ota Jirák

První setkání s televizní kamerou zprostředkoval Jirákovi režisér Ján Roháč, když jej coby nadaného mima angažoval do půvabné televizní grotesky Tři chrobáci. Herec představoval jednoho ze zvědavých broučků, kteří objevují lidskou domácnost. Režiséři mu pak nabízeli role v pohádkách či v seriálech (Arabela). Objevil se i v seriálech pro dospělé (Život na zámku) či v sitcomech (Nováci). Zahrál si například i v seriálu Slunečná. Obvykle býval představitelem přátelských pohodářů se sklonem k humoru.

Hlas, který provázel generace dětí

Jednou z nejvýraznějších kapitol Jirákovy kariéry je spolupráce s Jiřím Lábusem na dětském pořadu Studio Kamarád. Zatímco Lábus propůjčil hlas postavičce Jů, Jirák se stal hlasem Heleho. Dvojice provázela dětské diváky už od osmdesátých let a oblíbily si ji celé generace.

Herec Ota Jirák

K Heleho hlasu se přitom Jirák dostal trochu oklikou. Původně ho měl namlouvat Milan Neděla, který ale onemocněl, a tak dostal příležitost právě Jirák. Když loutku poprvé uviděl, okamžitě si představil, jak by měla mluvit. Z dočasného záskoku se nakonec stala role, která ho provázela po velkou část profesního života.

Jeho hlasem mluví také Tygr z animovaného seriálu Medvídek Pú, zní v Garfieldovi 2 nebo v polském animovaném cyklu Slavný lovec Pampalini. Namluvil i mamuta Mannyho ve filmu Doba ledová nebo Obelixe v animovaném snímku Asterix a Vikingové. Z české animované tvorby Jirák namluvil třeba večerníčkový seriál Hajadla a celovečerní snímky Fimfárum Jana Wericha a Fimfárum 2.

Dobrosrdečnému Hagridovi propůjčil svůj osobitý hlas herec Ota Jirák.

Jirákův hlasový rejstřík se neomezuje na dětskou zábavu. Výraznou stopu zanechal také v zahraničních filmech a seriálech. K jeho známým dabingovým rolím patří Rubeus Hagrid z filmů o Harrym Potterovi nebo plukovník Von Strohm, velitel německé armády ve městě Nouvion v seriálu Haló, haló.

Jeho nejoblíbenější postavičkou byl ale Alf. „To je velká srdcovka. To byla fakt zábava dělat. Radost. Mně se hrozně líbil tou povahou. Poprvé jsem ho viděl v Německu. U nás jsme Alfa ještě neznali, ale mně se strašně líbila ta jeho postavička. Každej malej Germán ji měl. A tak jsem samozřejmě Alfa dovezl dceři. A za půl roku jsem ho daboval,“ vzpomínal v jednom z rozhovorů Ota Jirák.

Alf byla Jirákova nejoblíbenější role v dabingu.

V posledních letech se jeho pracovní tempo proměnilo v souvislosti se zdravotními komplikacemi. Roli Heleho převzal ve Studiu Kamarád Kryštof Mende.

S manželkou Drahomírou žil v domě u Mladé Boleslavi, kde si z bývalého hostince udělali domov. Ve volném čase se věnoval výtvarné činnosti - malbě, grafice a tvorbě smaltů.

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Témata: Ota Jirák, herec, film

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