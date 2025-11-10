Zemřel dokumentarista a držitel kulturní ceny Rudolf Adler, bylo mu 84 let

O jeho úmrtí média informovala z pověření rodiny Alice Růžičková, vedoucí Katedry dokumentární tvorby FAMU, kde Adler učil. Adler byl také autorem rozhlasových her a odborných studií o dokumentárním filmu. Z jeho dílny pocházejí také hrané snímky Střepy pro Evu, Hrom do kapelníka a Chlapská dovolenka.
Adler vystudoval FAMU, obor filmová a televizní režie, po absolvování působil jako režisér a scenárista v Československém armádním filmu. Po roce 1970 natáčel externě filmy pro Krátký film Praha, Filmové studio Barrandov nebo televizní studia Československé televize v Praze, Brně nebo Ostravě.
V devadesátých letech se začal věnovat pedagogické činnosti, vyučoval na pražské FAMU a na Univerzitě v Hradci Králové. V roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Filmové, televizní a fotografické umění a nová média na AMU. Často byl také zván do porot českých i zahraničních festivalů.
V roce 2020 ho Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ověnčila Cenou Borise Jachnina za celoživotní přínos oboru.