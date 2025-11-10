Zemřel dokumentarista a držitel kulturní ceny Rudolf Adler, bylo mu 84 let

  21:39
Ve věku 84 let zemřel v pondělí v Hradci Králové filmový dokumentarista, režisér a pedagog Rudolf Adler. Ve své tvorbě se zaměřoval zejména na sociální a etnografickou tematiku. Natočil například oceňované dokumentární filmy Podšáble ve Strání, Proč ne? o automobilové závodnici Elišce Junkové, Na kus řeči v šalandě či Majstr. V roce 2022 získal cenu Ministra kultury za oblast audiovize.

Režiséři Rudolf Adler (vlevo) a Dušan Hanák hovoří s fotografem Jindřichem Štreitem na Letní filmové škole v uherskohradišťským kině Hvězda. (25. července 1999) | foto: ČTK

O jeho úmrtí média informovala z pověření rodiny Alice Růžičková, vedoucí Katedry dokumentární tvorby FAMU, kde Adler učil. Adler byl také autorem rozhlasových her a odborných studií o dokumentárním filmu. Z jeho dílny pocházejí také hrané snímky Střepy pro Evu, Hrom do kapelníka a Chlapská dovolenka.

Adler vystudoval FAMU, obor filmová a televizní režie, po absolvování působil jako režisér a scenárista v Československém armádním filmu. Po roce 1970 natáčel externě filmy pro Krátký film Praha, Filmové studio Barrandov nebo televizní studia Československé televize v Praze, Brně nebo Ostravě.

Zemřel publicista a kulturní redaktor Karel Oujezdský, výrazná rozhlasová osobnost

V devadesátých letech se začal věnovat pedagogické činnosti, vyučoval na pražské FAMU a na Univerzitě v Hradci Králové. V roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Filmové, televizní a fotografické umění a nová média na AMU. Často byl také zván do porot českých i zahraničních festivalů.

V roce 2020 ho Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu ověnčila Cenou Borise Jachnina za celoživotní přínos oboru.

