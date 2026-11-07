Zemřel chilský režisér Sebastián Lelio. Držiteli Oscara bylo 52 let

Film Fantastická žena s transgenderovou herečkou Danielou Vegaovou v hlavní roli vypráví příběh transgenderové ženy, jejíž život zásadně změní smrt jejího partnera.
Snímek získal uznání za své zpracování tématu transgender identity a byl druhým chilským filmem oceněným Oscarem, po animovaném krátkém filmu Bear Story z roku 2016.
Mezi další Leliovy filmy patří Gloria, La Ola, Irský zázrak či Neposlušnost. Během kariéry spolupracoval mimo jiné s herečkami Julianne Mooreovou, Rachel Weiszovou a Florence Pughovou. V září začal natáčet nový snímek Poeta Chileno (Chilský básník) podle knihy spisovatele Alejandra Zambry.
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Lelio se narodil v argentinské Mendoze, v Chile však vyrůstal od dvou let. Několik let žil v Berlíně, kam přijel v roce 2012 na umělecký pobyt v rámci programu Německé akademické výměnné služby.
V německé metropoli pracoval na střihu filmu Gloria, který byl v roce 2013 uveden na Berlinale. Jeho hlavní představitelka Paulina Garcíaová za něj získala Stříbrného medvěda pro nejlepší herečku.
V Berlíně také vznikl námět na Fantastickou ženu, která mu později vynesla Oscara.