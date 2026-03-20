Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let

Autor: ,
  15:08
Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl šestinásobným neporaženým mistrem světa v karate v profesionální střední váze.

Herec a mistr bojových umění byl ve čtvrtek převezen do nemocnice na Havaji po blíže nespecifikované „akutní zdravotní příhodě“. V pátek přišla smutná zpráva, že legendární herec zemřel.

„Ačkoli bychom rádi zachovali okolnosti jeho úmrtí v soukromí, vězte prosím, že byl obklopen svou rodinou a odešel v klidu,“ uvedla rodina v prohlášení zveřejněném na sociálních sítích.

Legendární americký herec Chuck Norris (2016)
Chuck Norris
Chuck Norris (březen 2024)
35 fotografií

Podle dostupných informací se vše odehrálo velmi rychle a nečekaně, ještě den předtím byl herec spatřen při tréninku a působil ve skvělé kondici.

Herec před deseti dny oslavil 86. narozeniny. Na sociálních sítích tehdy sdílel video z tréninku, ve kterém ukázal, že i ve vysokém věku zůstává fyzicky aktivní a věrný bojovým uměním.

Akční legenda Chuck Norris skončil v nemocnici, zkolaboval den po tréninku

Chuck Norris, vlastním jménem Carlos Ray Norris, se proslavil jako filmový a seriálový akční hrdina a stal se ikonou popkultury. Diváci si ho pamatují především ze seriálu Walker, Texas Ranger nebo z filmů jako Delta Force či Missing in Action.

Než se stal hvězdou filmů a televize, Norris sklízel obrovské úspěchy v soutěžních bojových uměních. Stal se šestinásobným neporaženým mistrem světa v karate v profesionální střední váze. Založil také svůj vlastní americký styl karate s korejskými kořeny, známý někdy jako Chun Kuk Do, a organizaci United Fighting Arts Federation, která po celém světě udělila více než 3 300 černých pásů systému Chucka Norrise. Časopis Black Belt nakonec zapsal Norrise do své síně slávy jako držitele černého pásu 10. stupně, což je nejvyšší možné ocenění.

V mládí se chtěl stát policistou

Narodil se jako Carlos Ray Norris v Ryan v Oklahomě 10. března 1940 a vyrůstal v chudých poměrech. Ve 12 letech se s rodinou přestěhoval do Torrance v Kalifornii a po střední škole v roce 1958 vstoupil do amerického letectva. Právě během nasazení v Koreji začal trénovat bojová umění, včetně juda a Tang Soo Do.

„Na střední škole North Torrance jsem se věnoval gymnastice a fotbalu,“ řekl agentuře Associated Press v roce 1982. „Hrál jsem trochu fotbal, ale také jsem trávil hodně času na lavičce. Nikdy jsem nebyl opravdu sportovní, dokud jsem nebyl ve službě v Koreji.“

Poté, co byl v roce 1962 čestně propuštěn z armády, pracoval jako archivář ve společnosti Northrop Aircraft a ucházel se o místo policisty, ale byl zařazen na čekací listinu.

Jako koho si budete Chucka Norrise pamatovat?

celkem hlasů: 1836

Mezitím otevřel studio bojových umění, které se rozrostlo v síť poboček, a mezi jeho žáky patřily takové hvězdy jako Bob Barker, Priscilla Presleyová, Donnie a Marie Osmondovi a Steve McQueen, jemuž později připsal zásluhu za to, že ho povzbudil k herecké kariéře.

Akční hrdina a čestný Texasan

Norris debutoval ve filmu jako neuvedený bodyguard ve snímku Dům sedmi rozkoší z roku 1968, kde se utkal v souboji s Deanem Martinem. V kruzích bojových umění se také setkal s Brucem Lee. Jejich přátelství – někdy i jako sparring partneři – vedlo k ikonickému souboji ve filmu Cesta draka z roku 1972, ve kterém Lee bojuje a zabíjí Norrisovu postavu v římském Koloseu.

Následně hrál ve více než 20 filmech, jako například Nezvěstni v boji, Delta Force a Mistr kickboxu.

Rozbrečel cibuli, dělil nulou. Chuck Norris bude letos suplovat Ježíška

„Chtěl jsem na plátně ztvárnit určitý obraz hrdiny. Viděl jsem spoustu filmů s antihrdiny, v nichž hlavní postava nebyla ani dobrá, ani zlá. Nebylo komu fandit,“ řekl Norris v roce 1982.

V roce 1993 se ujal své nejslavnější role, a to jako strážce zákona bojující proti zločinu v televizním seriálu „Walker, Texas Ranger“. Seriál běžel devět sezón a v roce 2010 mu tehdejší guvernér Rick Perry udělil titul čestného texaského rangera. Texaský senát ho později jmenoval čestným Texasanem.

Z vtipů o své osobě sestavil knihu

V roce 2004 se nečekaně objevil v komediální roli ve filmu Vybíjená. V posledních letech přijímal herecké role jen příležitostně, například ve filmu Postradatelní 2 z roku 2012 a ve sci-fi akčním filmu Agent Mutant z roku 2024.

Právě v době filmu Vybíjená se jeho image drsňáka stala doslova legendou. Fakta o Chucku Norrisovi se staly virálním hitem na internetu díky takovým přehnaným tvrzením, jako „Chuck Norris se utkal v souboji pohledů se sluncem – a vyhrál“ nebo „Chtěli Chucka Norrise umístit na horu Rushmore, ale žula nebyla dost tvrdá na jeho vousy“ nebo „Chuck Norris přišel do KFC, objednal si Big Mac a dostal ho.“

Norris se tím sám rád bavil a dokonce sestavil „The Official Chuck Norris Fact Book“, která kombinovala jeho oblíbené memy s údajně pravdivými příběhy a zásadami, podle nichž se snažil žít. Psal také knihy o výuce bojových umění, paměti, politické komentáře, historické romány z období občanské války a další.

Před rokem pochoval Chuck Norris svou matku, které bylo 103 let. Do konce života byl se svou ženou Genou. Chuck Norris má pět dětí: kaskadéry Mikea a Erica s jeho zesnulou exmanželkou Dianne Holechekovou, dvojčata Dakotu a Danilee s manželkou Genou Norrisovou a Dinu, která je výsledkem „jednorázového románku“ z počátku 60. let, jak odhalil ve své autobiografii.

10. března 2015
Vstoupit do diskuse (156 příspěvků)

Nejčtenější

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.

Soud předběžně zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice

Kateřina Falbrová ve filmu Sbormistr (2025)

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr v České republice. Redakci iDNES.cz to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala...

Sean Penn si pro třetího Oscara nepřišel. Místo toho zamířil na Ukrajinu

Sean Penn v Los Angeles (8. září 2025)

Sean Penn získal v neděli Oscara za nejlepší vedlejší roli. Stal se tak teprve čtvrtým hercem, který se může pochlubit třemi soškami. Penn ale udílení cen záměrně bojkotuje a sošky by prý raději...

Kopy, údery pěstí a hlavně kamenná tvář. Připomeňte si role Chucka Norrise

Chuck Norris ve filmu Delta Force (1986)

Jméno Chuck Norris bude už navždy spojeno především s akčními snímky. Na psychologicky hluboké a náročné role neměl patřičné herecké vybavení, ovšem coby mistr bojových umění byl zejména v 80. letech...

Jedny byly dobré v klování a běhání, jiným šlo šourání. Film Slepice využil 8 hereček

György Pálfi natočil film Slepice

Žádné počítačové efekty nebo umělá inteligence. Orbánem zakázaný režisér Pálfi obsadil do hlavní role filmu Slepice skutečné opeřence. Potřeboval jich osm. Jejich „herecký um“ s nimi několik měsíců...

20. března 2026  14:56

RECENZE: Donosit postižené dítě? Tanec s medvědem zdobí společenská odvaha

70 % Premium
Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek jako pár, který stojí před životním...

Z pěti dosavadních celovečerních děl režisérky Jitky Rudolfové je nejnovější Tanec s medvědem nejlepší. Ač nastoluje tíživé dilema, zda riskovat narození postiženého dítěte, elegantně vybírá zatáčku...

20. března 2026

Co takhle natočit film, kde neprodělám? řekla si Kirsten Dunstová a vzala Minecraft

Kirsten Dunstová na udílení Actor Awards v Los Angeles (1. března 2026)

Herečka Kirsten Dunstová se nechala loni slyšet, že by si ráda zahrála v pokračování filmu Minecraft, protože její děti milují první díl a navíc by už konečně ráda byla ve filmu, který vydělá. Tvůrci...

20. března 2026  12:46

Odvolání šéfky Národní galerii nepomůže. Problémem jsou finance, míní odbornice

Ředitelka Muzea starobrněnského opatství Miriam Kolářová (vlevo) se šéfkou...

Překvapivé odvolání polské kulturní manažerky Alicje Knast z postu ředitelky Národní galerie komentovala ředitelka iniciativy pro současné umění tranzit.cz Tereza Stejskalová. Podle ní není problém...

20. března 2026  10:26

Dvořákova Praha uvítá Koženou, Plachetku i dvanáct zábavných cellistů

Magdalena Kožená na koncertě s Českou filharmonií

Pěvkyni Magdalenu Koženou, Vídeňské filharmoniky, ale i jazzového pianistu Brada Mehldaua a koncerty v lehčím duchu uvede letošní ročník hudebního festivalu Dvořákova Praha. Uskuteční se od 5. do 23....

20. března 2026  9:01

GLOSA: Slunce prší do fontán. Reedice desek Futurum potěší nejen pamětníky

Roman Dragoun na koncertě u příležitosti 25 let kapely Futurum

Zatímco lid prostý, obecný v 80. letech bujaře juchal na tanečním parketu v doprovodu silážní nadprodukce ze stáje Petra Hanniga, Františka Janečka a podobných, případně větral řepu na tříakordový...

20. března 2026  8:27

Ministr Klempíř odvolal generální ředitelku Národní galerie Alicji Knast

Alicja Knast

Na postu generální ředitelky Národní galerie končí polská kulturní manažerka Alicja Knast. Ministerstvo kultury by mělo v příštích měsících vypsat na tento post výběrové řízení. Šéf resortu Klempíř...

19. března 2026  15:23,  aktualizováno  21:32

DiCaprio a Lawrencová v krajině plné sněhu. Objevil se první záběr filmu z Česka

První snímek z natáčení filmu What Happens at Night s herci Leorardem DiCapriem...

Americký herec Leonardo DiCaprio a režisér Martin Scorsese zveřejnili na svých sociálních sítích první fotku z natáčení filmu What Happens at Night, které probíhá v Česku.

19. března 2026  19:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Plyšáci už nestačí. Labubu budou mít vlastní film, natočí jej režisér Paddingtona

Jeho tvůrce popisuje Labubu a jeho kamarády jako „Neposedné, zvídavé elfy...

Začalo to plyšovými panenkami, které vytvořil designér hongkongsko-belgického původu Kasing Lung pro čínskou maloobchodní společnost Pop Mart. Nyní je z Labubu celosvětový fenomén, který se nově...

19. března 2026  17:24

Jak hluboko je do hrobu? Val Kilmer zemřel před rokem a přesto jej nyní čeká natáčení

Val Kilmer prozradil, že měl původně ztvárnit hlavní mužskou roli ve filmu...

Zesnulý herec Val Kilmer bude nejnovější hollywoodskou hvězdou, kterou tvůrci oživí za pomoci umělé inteligence. Herecká legenda, která zemřela loni ve věku 65 let na zápal plic, se objeví v...

19. března 2026  16:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.