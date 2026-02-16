Duvall byl několikrát nominován na Oscary, například za roli ve filmu Kmotr, Apokalypsa, Velký Santini, Žaloba nebo Apoštol. Zlatou sošku si odnesl za roli v dramatu Něžné milosti z roku 1983.
Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy
Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou
Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva...
Před 40 lety odehrála kapela Lucie první koncert. Téměř nikdo na něj nepřišel
Při vědomí toho, jakých úspěchů dosáhla kapela Lucie, se zdá téměř neuvěřitelné, že na její historicky první koncert, jejž odehrála 13. února 1986 v rámci soutěže ZK ROH Motorlet, dorazilo dle...
O přestávce Super Bowlu zněla španělština a odkazy na Portoriko. Trumpa to znechutilo
Příšerné, jedno z nejhorších vůbec. Tak hodnotí nejsledovanější televizní program roku - přestávkové vystoupení při finále ligy amerického fotbalu Super Bowlu - prezident Donald Trump. K...
Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková
Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...
Veřejné rozloučení s Janou Brejchovou zorganizuje rodina. Podívejte se kdy a kde
Poslední rozloučení s herečkou Janou Brejchovou pro veřejnost zorganizuje rodina. Proběhne v úterý 17. února v kině Lucerna v Praze, uvedla Tereza Brodská, dcera zesnulé herečky.
Ve věku 95 let zemřel americký herec a režisér Robert Duvall. Proslavil se rolemi ve snímcích Kmotr či Apokalypsa. O úmrtí informovala jeho rodina.
Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood
Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...
RECENZE: Spousta vtipných rodinných rozpaků s Waitsem a Blanchettovou
Něha, která se nevysloví, důvěrnost, před níž se utíká, a trapné chvilky budící chápavý úsměv, neboť je zažil každý. To je novinka kin Otec Matka Sestra Bratr, za niž uctívaný režisér americké...
Dejvické divadlo se vrátí domů s úvodem roku 2027. Od podzimu zde bude zkoušet
Dejvické divadlo se do svých nyní rekonstruovaných prostor v Zelené ulici v Praze 6 vrátí od začátku příštího roku. Od podzimu bude v opravené scéně zkoušet novou inscenaci či uvádět zkušební...
Komedie století poprvé na jevišti. Slovácké divadlo chystá S tebou mě baví svět
Její přípravy trvaly rok a ve Slováckém divadle označují chystanou inscenaci S tebou mě baví svět za nejambicióznější a nejdražší projekt v osmdesátileté historii souboru. Divadelní adaptace filmu...
Jako setkání se starými přáteli. Do pražské O2 areny přijede v dubnu Eros Ramazzotti
Italský zpěvák Eros Ramazzotti přijede 10. dubna v rámci turné Una Storia Importante do pražské O2 areny. Kromě novějších písní zazpívá samozřejmě i své starší hity a chybět nebudou ani typicky...
RECENZE: Klobouk dolů pro dva herce za 21 rolí, jinak se tu ale neděje nic objevného
Jednou z letošních premiér Národního divadla Brno se v budově Reduty stalo dva roky staré komorní drama švédsko-německé dramatičky Maji Zade pojmenované původním anglickým názvem changes, pro češtinu...
Rafťáky jsem před premiérou obrečela a začala na sebe být přísná, říká Růžičková
Andrea Růžičková je jednou z hlavních tváří seriálu Vyprávěj, který se zas a zas vrací na obrazovky. A který jí v lecčems pootočil životem, když se ještě jmenovala Kerestešová. Vyprávěj ji za pochodu...
Zemřel hudebník Pavel Klikar. Byl ikonou autentického jazzu i barokní hudby
Ve věku 72 let zemřel hudebník, pedagog a muzikolog Pavel Klikar. Založil Originální pražský synkopický orchestr (OPSO) a také instrumentální sbor Musica Antiqua Praha zaměřený na barokní hudbu. Byl...
RECENZE: Bozi dostali mrakodrap, ten ale Zlatu Rýna efekt nezajistil
Pražské Národní divadlo zařadilo do repertoáru novou inscenaci opery Zlato Rýna od Richarda Wagnera, neboli první část tetralogie Prsten Nibelungův. Ta se ale celá hrát nebude. Po zhlédnutí premiéry...
Galové znovu v akci. Film Asterix a Obelix: Království Núbie má první ukázku
Další příběh nerozlučných hrdinů Asterixe a Obelixe se do kin podívá až na konci tohoto roku. Již nyní se ale podívejte na první českou ukázku z očekávaného animovaného dobrodružství Asterix a...