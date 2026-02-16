Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy

Ve věku 95 let zemřel americký herec a režisér Robert Duvall. Proslavil se rolemi ve snímcích Kmotr či Apokalypsa. O úmrtí informovala jeho rodina.
Duvall byl několikrát nominován na Oscary, například za roli ve filmu Kmotr, Apokalypsa, Velký Santini, Žaloba nebo Apoštol. Zlatou sošku si odnesl za roli v dramatu Něžné milosti z roku 1983.

