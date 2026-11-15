„Můžu mluvit, jak dlouho budete chtít,“ směje se James Faulkner ve chvíli, kdy se během rozhovoru snažím ujistit, zda mu nezabírám příliš mnoho času. Obavy se brzy ukážou jako zbytečné. Jedna otázka vede k další vzpomínce, ta zase k historkám z natáčení a od nového českého filmu se během chvíle dostáváme k moderním technologiím, architektuře, britskému školství i natáčení Hry o trůny. Faulkner odpovídá bez velkých okolků, s humorem a ochotou odbočit tam, kam ho zrovna zavede vlastní paměť. Jedna vzpomínka střídá druhou a rozhovor o nové roli se postupně mění v ohlédnutí za více než padesáti lety jeho kariéry.
Když jste poprvé četl scénář k filmu Manipulace, co vás jako první přesvědčilo, že je to projekt, do kterého chcete vstoupit?
Myslím, že důležité je už samotné téma, které si mě získalo. Ať už člověk dělá cokoli, všichni jsme dnes nějakým způsobem vystaveni nějaké formě manipulace. Třeba zprávy, kdykoliv je může někdo zmanipulovat pro své účely. Když se podívám, co se děje ve světě, tak je to šílené! Zkrátka je všude. Váš nebo můj telefon vás i teď poslouchá.
Vždycky bydlím ve stejném hotelu. Trvám na tom, protože je takový osobní, není příliš velký a je přímo v centru města. Velmi si vážím architektky Evy Jiřičné, která za ním stojí.