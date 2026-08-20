Za Odysseu si připlatíte. Flora reaguje na mimořádnou poptávku po filmovém eposu

Stejný film, ale jiné vstupné. Měsíc od uvedení Nolanovy Odyssey se Cinema City kvůli extrémnímu zájmu publika rozhodlo navýšit ceny vstupného. Diváci nyní při online rezervaci zaplatí za jedno sedadlo v sále 599 korun místo původních 449. Vedení multiplexu však ubezpečuje, že se výrazné zdražení vztahuje pouze na projekce v unikátním formátu IMAX 70mm.
Praha jej zde nabízí jako jedno z pouhých pěti měst v Evropě. Další takové vybavení mají v Bruselu, Montpellieru, Manchesteru a dvakrát v Londýně.
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„Cena vstupenek na film Odyssea ve formátu IMAX 70mm odráží mimořádnou náročnost tohoto specifického způsobu projekce. Uvedení filmu v tomto formátu vyžaduje specializované projekční vybavení, odborný technický personál a zároveň s sebou nese vyšší provozní náklady, například na chlazení a údržbu projekční technologie,“ uvedla Denisa Šandová z agentury PResscode, jež síť kin Cinema City mediálně zastupuje.
Společnost vzhledem k mimořádně vysokému zájmu diváků prodloužila projekce filmu nad rámec původně plánovaného termínu. Svým divákům se také snažila vyjít vstříc ohledně promítacích časů, kdy první projekce začíná již od 9. hodiny ranní. Následují odpolední časy ve 12:50, 16:40, 20:30 a poslední v nočních hodinách 20 minut po půlnoci.
Podle vyjádření Cinema City překonal zájem o film daleko původní očekávání. Kvůli touze zhlédnout snímek v unikátním formátu IMAX 70mm, jenž tedy OC Flora nabízí jako jedno ze tří kin pevninské Evropy, se do Prahy stahují fanoušci nejen ze sousedních států, ale také z Pobaltí, Skandinávie či Izraele.
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Navzdory kontroverzím, které film vyvolal ještě před svým uvedením, kdy fanoušci hrozili režiséru Nolanovi bojkotem, se epické drama v českých i světových kinech stále těší nebývalému zájmu. Jen v Česku utržil snímek podle serveru Kinomaniak měsíc od svého uvedení více než 120 milionů korun. Celosvětově pak na výdělcích překonal hranici 1,3 miliardy dolarů.