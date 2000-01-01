Herec, dramatik, textař i pedagog Zdeněk Svěrák patří mezi nejvlivnější osobnosti české kultury posledních více než šedesáti let. Spoluautor postavy Járy Cimrmana, jehož Žižkovské divadlo hlásí vyprodáno každé představení, slaví 28. března úctyhodné 90. narozeniny. V galerii si připomeňte velké, malé, ale rozhodně nezapomenutelné role z jeho bohaté tvůrčí kariéry. „Ty podáváš pero, já podávám tabulky.“ Večerní studenti Tuček (Ladislav Smoljak) a Šlajs (Zdeněk Svěrák) to měli v populární komedii Marečku, podejte mi pero! (1976) dobře rozdělené.
„Kde jsou moje blatníky?!“ Lehce upjatého a puntíčkářského tatínka malého Edy si Zdeněk Svěrák zahrál ve filmu svého syna Jana v roce 1991. Do scénáře, jemuž je autorem, propsal své vlastní vzpomínky na dětství. Film byl v roce 1992 vyslán do Spojených států jako náš zástupce na udělování prestižních cen Oscar. Získal dokonce nominaci. Tu však neproměnil.
Všemi mastmi mazaného vrchního rádce chudého království Monte Alba ztvárnil v oblíbené pohádce režiséra Oldřicha Lipského Tři veteráni (1983). V pohádce použitá písnička Není nutno patří k neslavnější hudební tvorbě dua Uhlíř a Svěrák. Na snímku je zachycen se slovenským hercem Júliem Satinským v roli krále Pikoly.
Nedoceněného českého génia si zahrál ve filmu Jára Cimrman ležící, spící z roku 1983. Snímek se věnuje životu (možná) fiktivního všeuměla, jehož existence je hlavním motivem her souboru Divadla Járy Cimrmana. Na snímku je zachycen s hereckou kolegyní Libuší Šafránkovou.
„My nesmíme ani naznačovat.“ Divadla se dotýká i hořká komedie Nejistá sezóna z roku 1987. Peripetie malého souboru zde ztvárnil Svěrák spolu se svými cimrmanovskými kolegy.
Poutavého vypravěče záhadného zmizení továrníka Bierhanzla ztvárnil ve filmu Rozpuštěný a vypuštěný z roku 1984. Snímek je filmovou adaptací cimrmanovské hry Vražda v salonním coupé.
„Každého čtvrt roku opouští jeden z nich bránu našeho závodu v sanitním voze.“ Menší roličku ztvárnil také v komedii Oldřicha Lipského z roku 1974 Jáchyme, hoď ho do stroje, kde klade na srdce hlavní postavě Františku Koudelkovi v podání Luďka Soboty, aby ve svém novém zaměstnání nepodlehl úplatkům.
„Dobré, trochu naturalistické“. I s touto jedinou větou rozzářil jednu ze scén sci-fi komedie Václava Vorlíčka z roku 1970 Pane, vy jste vdova! V roli divadelního kritika se na place sešel se svým dlouholetým hereckým a tvůrčím kolegou Ladislavem Smoljakem.
„Erno, ty stěrače, ostřikovače mi nemusíte hlásit, to přeci vidím.“ Lehce otravného souseda Pařízka si zahrál v dnes již legendárním filmu Vrchní, prchni z roku 1980. Vedle herecké role se na filmu podílel i jako scenárista. Na snímku je s hlavní postavou falešného vrchního Dalibora Vrány v podání Josefa Abrháma a herečkou Dagmar Patrasovou.
Postavu Pavla Hnyka poblouzněného mladší kolegyní ztvárnil ve filmu Víta Olmera Jako jed z roku 1985. Snímek podle knižní předlohy spisovatele Karla Zídka poukazuje na past, ve které se může ocitnout i nudný stárnoucí inženýr kvůli milostné avantýře s mladou dívkou.
Věčného idealistu Bohouše Burdu, kterého otravuje dosavadní neuspokojivý život ve městě, si Svěrák zahrál v dalším Olmerově snímku Co je vám, doktore? z roku 1984.
„Václave? Proč nejsi moje žena?“ Nezapomenutelného tatínka Oldřicha Lavičku ztvárnil v Menzelově hláškami nabité komedii Na samotě u lesa z roku 1976. Vlevo je zachycen jeho herecký kolega Jan Tříska.
Nejslavnější filmový počin má za sebou v hlavní roli Františka Louky ve snímku Kolja, kterého filmoví akademici ocenili v roce 1997 Oscarem za nejlepší cizojazyčný film. Po předchozích soškách za filmy Obchod na korze režisérské dvojice Kadár a Klos a Ostře sledovaných vlacích Jiřího Menzela se tak jedná o třetí sošku nejprestižnějšího filmového ocenění v historii Česka a Československa.
Herecky a scenáristicky podpořil další film svého syna Jana Svěráka: sci-fi komedii Akumulátor 1 z roku 1994. Na snímku s Petrem Formanem.
Postavu bývalého učitele Josefa Tkalouna si Svěrák zahrál v hořkosladké komedii z roku 2007 Vratné lahve. Oblíbený film od režiséra Jana Svěráka řeší témata krize ve stáří, partnerských vztahů i chuť prožít aktivní podzim života. Filmovou manželkou mu zde opět byla Daniela Kolářová.
Poslední filmovou rolí Zdeňka Svěráka byla postava stárnoucího spisovatele pana Šejnohy ve filmu Betlémské světlo z roku 2022. Své síly opět spojil se svým synem Janem. I na této fotografii je zachycen se svou osvědčenou filmovou partnerkou Danielou Kolářovou.
