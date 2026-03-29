Objevte zapomenuté televizní a filmové klenoty se značkou Zdeněk Svěrák

V roce 1971 natočil režisér a scenárista Jan Moravec krátkometrážní černobílou grotesku Moderní byt, v níž se absurdno snoubí s břitkou kritikou tehdejšího kultu panelových domů. A při scénách, v nichž neodbytná maminka, respektive její hlas „shůry“, ničí nervy novomanželům v podání Jiřího Hrzána a Reginy Rázlové, si nelze nevzpomenout na snímek Přišla v noci.
Jednu z rolí v této skvěle vystavěné satiře ztvárnil právě Zdeněk Svěrák. Hraje zde nešťastníka, který nemůže najít svůj byt – všechny paneláky jsou totiž jeden jako druhý. Jeho až znepokojivě klidným hlasem a s přepečlivou dikcí pronášené promluvy působí, jako by je do scénáře zanesl on sám: „Žena se zlobí, někdy i udeří. Myslí, že piji, a já zatím hledám.“ Snímek je k vidění na YouTube, což berte jako jednoznačné doporučení.
Coby vypravěč je Zdeněk Svěrák podepsán také pod čtvrthodinovým loutkovým filmem z roku 1986 Rohy režiséra Lubomíra Beneše, mimo jiné autora večerníčku Jája a Pája nebo seriálu Pat a Mat. Díky mnoha slovním hříčkám a mírně lechtivému námětu jsou ovšem Rohy určeny spíše odrostlejším divákům.
Příběh čerta Artura, kterého trápí, že nemá rohy, takže se s manželkou, čerticí Blankou, dohodne na její nevěře – pak by mu místo rohů narostly alespoň parohy – přednáší Svěrák opět svým typicky nevzrušivým hlasem, přičemž si labužnicky vychutnává všechna čertovská rčení a úsloví ze scénáře. Jeho „mulisy mulisy, manžel se ti vrací“ mi zní v hlavě dodnes.
A na závěr jeden sice známější, přesto podle mého soudu dodnes ne zcela doceněný film, jemuž Zdeněk Svěrák propůjčil neopakovatelný vtip a bezprostřednost. Jde o film Akumulátor 1, který v roce 1994 natočil Jan Svěrák. Na scénáři se kromě tatínka Zdeňka a syna Jana podílel herec Jan Slovák a dodnes jde v kontextu porevoluční české kinematografie o jedinečný počin.
Svého času byl Akumulátor 1 i kvůli názvu prezentován jako parodie na americké akční filmy, což je velmi zjednodušující charakteristika. Pokud ten film neznáte – na televizních obrazovkách se bohužel prakticky neobjevuje – najděte si ho na streamech.
Možná budete velmi příjemně překvapeni a skvěle pobaveni. A zdaleka nejen výstupy Davida Kollera a Roberta Kodyma v rolích zálesáka a indiána, shánějících nůž, aby se mohli co nejdřív pokrevně sbratřit...