V pátek sedmnáctého listopadu 1989 odpoledne se Zdeněk Svěrák s manželkou zúčastnil shromáždění na Albertově. Po projevech se od průvodu odpojil a spěchal do divadla Gong na besedu se členy semaforského Jonáš klubu. Řeč tam přišla i na jeho dětské vzpomínky, na zážitky s maminkou a tatínkem-koumákem, který uměl sestrojit i vlastní minitelevizor a který si přál, aby ze Zdeňka vyrostl vystudovaný elektroinženýr.
„Docela hezký obrázek o rodičích si uděláte, když vám přečtu úryvek ze scénáře, který jsem nedávno dopsal a který byl právě dnes schválen – takže mám šťastný den,“ podělil se s publikem o své štěstí. „Bude to točit Vít Olmer a bude se to jmenovat Obecná škola.“
Dočkal se i nejvyššího uznání svého herectví. Když usedl v kině vedle manželského páru a objevil se na plátně, pán vedle se rozesmál a praštil Svěráka do stehna (zřejmě v domnění, že je manželčino) a pronesl: „Tydle blbce mám rád!“