Jednohubky, balonky a kvízy. Jak se kina chystají na přenos velké Svěrákovy oslavy

Do „dálkových“ oslav jubilea Zdeňka Svěráka se díky spolupráci s distribuční společností Aerofilms zapojilo na sto osmdesát kin v celém Česku plus tři na Slovensku, přičemž pražské sály se vyprodaly mezi prvními.
Ale velký zájem hlásí také kina v krajích napříč republikou od Chebu po Ostravu. „Původně jsem si přál malou a decentní oslavu. A takovou ji také budu mít – jenom s deseti tisíci lidmi,“ komentoval neobvyklou akci oslavenec.
Přitom nejde o zrovna levnou záležitost. Jak sdělila Michaela Hubálková z Aerofilms, minimální doporučované vstupné činí 250 korun, nicméně hodně kin včetně regionálních sáhlo k ceně lístků kolem 300 korun.
Na pódiu se objeví také některé z postav, které Zdeněk Svěrák přivedl na svět, a v jenom z památných okamžiků se zjeví symbolický „živý obraz“.