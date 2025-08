„Přátelé, fanoušci a všichni, co mě sledujete. Jak už asi tušíte, Ano, šéfe! se vrací na obrazovky. Po dlouhé devítileté odmlce přichází nová řada. Co se od té doby v gastronomii změnilo? Hodně a raketově k lepšímu!“ uvedl na svém Instagramu Pohlreich.

„Právě ta změna byla jedním z důvodů, proč jsem se rozhodl k tématu vrátit a podívat se do zákulisí dnešních restaurací znovu. Nová doba, nové starosti. Lákalo mě zjistit, v jaké situaci se za zavřenými dveřmi kuchyně ocitnu nyní,“ napsal dále.

Podle něj také v oboru zůstali ti nejodolnější. Události posledních let podle něj ztížily podnikatelský život natolik, že se zatnutými zuby odolávají jen ti, co v sobě našli dost odhodlání a zarputilosti. „Z tohoto pohledu je mohu jen obdivovat, přesto ale zůstává rozhodujícím faktorem výsledek. Ten se ne úplně vždy potkává s čím dál tím kritičtějším očekáváním zákazníků. Konečně to uvidíte sami,“ doplnil.

Během deseti let natáčení Ano, šéfe! kuchaři rozhodně neplatili za celebrity a úroveň mnoha restaurací a jejich nabídkami byla často tristní. V pořadu dominoval Pohlreichův temperament, často například nešel daleko pro ostré slovo. Stal se jednou z prvních českých šéfkuchařských celebrit a mnoho diváků má dodnes v paměti, jak v pořadu nekompromisně drtil majitele restaurací. První řadu Prima odvysílala v roce 2009.

V roce 2018 Pohlreich konec Ano,šéfe! zdůvodnil tím, že pořad podle něj vyčerpal svůj potenciál a on ztratil chuť pokračovat. „Pořad vykazuje opotřebení materiálu – včetně mé osoby. Točíme od roku 2008 a já to nedokážu dělat donekonečna. V poslední sérii zkrátka dožilo Ano, šéfe! svůj život, a to mnohem delší život než v případě cyklu Josefa Klímy, jehož souběžně ohlášený odchod s tím naším ani v nejmenším nesouvisí,“ uvedl tehdy.

Také se nechal slyšet, že se stával stále složitějším i casting. „Mnozí lidé, kteří se do pořadu hlásili, v něm viděli hlavně způsob, jak si jeho prostřednictvím udělat reklamu. A já jsem prostě najednou ztratil chuť mluvit jim do života,“ řekl.

Nová desetidílná řada Ano, šéfe! odstartuje 28. srpna v 21:40 na Primě, v týdenní předpremiéře na prima+. Další budou následovat každý čtvrtek ve stejném čase. Během této série došlo k natáčení stého dílu pořadu.

Známý kuchař mezitím v roce 2023 krátce přešel na konkurenční Novu, kde moderoval jednu řadu pořadu Pohlreichův souboj restaurací. Pak se vrátil na televizní obrazovky Primy s novou reality show Česko na grilu, kde vystupoval jako jeden z porotců. Mimo to se ukázal v pořadech Česko vaří s Pohlreichem, Rozpal to, šéfe! a další.

Provozuje také podniky Café Imperial, Next Door by Imperial a Divinis.