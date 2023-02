Den je dar od pánaboha. A může být přibalená i ženská p*del, říkal Podskalský

Když se Zdeněk Podskalský 18. února 1923 narodil U Apolináře, zůstali s maminkou v Praze jen tři dny a spěchali do jihočeských Malenic, kde jeho otec s bratrem postavili vilu Marie. Nazvali ji po babičce. „Stal jsem se hýčkaným domácím zvířátkem rodičů, kteří už nebyli mladí,“ mínil Podskalský. Tatínkovi bylo pětačtyřicet, mamince třicet pět roků. „Ve vsi mi prý říkali Zdeněček z vily a chodil jsem údajně v námořnickém oblečku,“ přiznával.

A právě vila v Malenicích po smrti režiséra přinesla potíže. Podskalského životní partnerka herečka Jiřina Jirásková nevrátila polovinu vily režisérovu synovi Zdeňkovi, ale odkázala ji své pečovatelce Janě Svítivé. Tahanice o nemovitost plnily bulvár, který před více než dvěma lety přišel s tím, že obě strany uzavřely uživatelskou dohodu.

Plnovous zajistí slávu

Vousy měl už od maturity v roce 1942. „V době, kdy je ještě nenosil nikdo,“ vzpomínal Podskalský. Jenom na konci války mu je nařídil oholit gestapák. Podskalského vousy byly pro něho prostředkem na měření povah a spontánní demokratičnosti. Na ulici ho prý napadali kolemjdoucí, že dělá ostudu mladým lidem, že se to nesluší. Na otázku proč ale nedovedli odpovědět. „Jenom já sám jsem věděl, že s vousy vypadám líp,“ ujišťoval.

Podskalský dokonce v mládí sepsal brožurku, která končila tvrzením, že vousy musí nosit každý, kdo se chce proslavit. „Protože i slavné ženy měly aspoň knírek,“ dodával Zdeněk Podskalský.

Majstrštyk českého filmu

Světáci, komedie o partě fasádníků předstírajících gentlemany a trojce lehkých ženštin přestrojených za dámy, je majstrštykem českého filmu. Podskalský režíroval v hlavních rolích Vlastimila Brodského, Jiřího Sováka, Jana Libíčka, Jiřinu Jiráskovou, Jiřinu Bohdalovou a Ivu Janžurovou. Komediální klenot vznikal v nejprve uvolněném a po srpnu 1968 skřípnutém roce.

První klapka padla měsíc po sovětské okupaci Československa. Tehdy si Podskalský napsal do svého deníku: „Rusové nemají demokratickou tradici. Pro ně je svoboda (tisku, mínění atd.) totožná s anarchií.“ O pár týdnů později doplnil: „Všechny ideje jsou na hovno. Ze všech myšlenek se dá udělat svinstvo, nástroj gaunerů, když se prostě zapomene na práva těch druhých.“

Věděl, že k natočení podobného filmu se už nedostane, a tak nechal hercům improvizační volnost. „Scénář dal téma, které jsme respektovali. Zdeněk ho sám obohacoval o jeden gag za druhým. Ale všechno ostatní bylo na nás,“ říkal později Vlastimil Brodský. „Podskalský si nás svolal a řekl: Je to asi na dlouhou dobu poslední věc, kterou můžeme svobodně natočit, tak jestli vás cokoliv napadne, udělejte to, a když to bude dobré, já to ve filmu nechám,“ vzpomínala na natáčení Jiřina Jirásková.

Paní Ofka na Karlštejně

Je to už padesát let, co Zdeněk Podskalský dotočil Noc na Karlštejně. V hlavních rolích filmového muzikálu se představili Vlastimil Brodský coby Karel IV. a Jana Brejchová jako jeho žena Eliška Pomořanská. Velký úspěch měly písně, které složil Karel Svoboda a otextoval Jiří Štaidl. Mimo jiné zazněl i hit Lásko má, já stůňu v interpretaci Heleny Vondráčkové. Role hofmistryně Ofky byla původně psaná pro Podskalského životní partnerku Jiřinu Jiráskovou. Nakonec ji ale hrála Slávka Budínová. „Hlavní dramaturg Toman nechce povolit, aby paní Ofku hrála Jirásková – prý by v tom mohli (oni) vidět nějaké vztahy osobní. Oh, bože,“ poznamenal si tenkrát Podskalský. Muzikál Noc na Karlštejně Češi milují, dodnes je reprízován v televizích.

Nikdy bychom se neopustili

O Zdeňku Podskalském mluvila herečka Jiřina Jirásková jako o osudovém muži svého života. Do jihočeských Malenic jezdila už od poloviny šedesátých let, tehdy ji tam uznávaný režisér poprvé přivedl. Okouzlil Jiráskovou tvrzením, že kdyby byl schopen umění jako režisér Evald Schorm, tak by to dělal, ale že to neumí, a proto se věnuje lehké múze. Na otázku časopisu Naše rodina: Jaká je vaše oblíbená postava ve skutečném životě?, Podskalský jednoznačně odpověděl: Jiřina Jirásková. A to byl coby režisér hýčkán těmi nejkrásnějšími ženami.

Ani v posledním rozhovoru pro Lidovky Jiřina Jirásková nedala na Podskalského dopustit: „Mě se mockrát některé kolegyně herečky ptaly: A ty si myslíš, že ti je Podskalský věrný? A já na to: Mně to je úplně jedno. Vím, že by mě nikdy neopustil a já jeho taky ne, to je důležitý.“ Zdeněk Podskalský zemřel 29. října 1993. Ještě při oslavě svých sedmdesátin a po dalším vyšetření na onkologii říkal: „Ode dneška každý další den je dar od pánaboha a někdy tam může být přibalená i ženská prdel.“