Situace to nedovoluje. Studenková odmítla vyznamenání od Pellegriniho

„Oslovili mě, slušně jsem poděkovala a odmítla,“ řekla Studenková Denníku N. Dodala, že nemá potřebu převzít ocenění v situaci, ve které se nachází kultura na Slovensku.

„Pokud by to bylo za jiných okolností, neměla bych s tím problém, považovala bych to za čest, ale vzhledem k tomu, co se děje v kultuře, jsem to udělat nemohla,“ uvedla Studenková.

Vícero slovenských umělců i část veřejnosti dříve protestovala proti rozhodnutím ministryně kultury Martině Šimkovičové, která například odvolala ředitele několika předních kulturních institucí v zemi.

Studenková, jež hraje například ve sledovaném televizním seriálu Dunaj, k vašim službám a má role i v divadelních představeních, podle Denníku N ovšem při zdůvodnění svého rozhodnutí odmítnout státní vyznamenání jméno ministryně kultury nezmínila.

Pellegrini bude předávat státní vyznamenání poprvé od složení prezidentského slibu loni v červnu. V přímé prezidentské volbě Pellegrini uspěl jako předseda parlamentu a vládní strany Hlas-sociální demokracie. Šimkovičovou do funkce ministryně kultury navrhla Slovenská národní strana, která je nejmenší stranou tříčlenné vládní koalice premiéra Roberta Fica.