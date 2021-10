Po Zátopkovi chystám televizní minisérii, prozradil režisér Ondříček

Poté, co na karlovarském festivalu vyhrál cenu diváků a v českých kinech jej vidělo na 337 tisíc diváků, dostal Zátopek i předpokládanou vstupenku do oscarové bitvy. Co všechno obnáší, popsal režisér David Ondříček.

Kdy začne kampaň ve Spojených státech a jak bude vypadat? Začátek kampaně je předběžně plánován na konec listopadu, začátek prosince. Vše se ještě bude odvíjet od toho, jak se domluvíme se společností UTA, která nás v Americe zastupuje, a s naším publicistou v Los Angeles.

Víte už podrobnosti o projekcích pro členy americké filmové akademie? Zatím není jisté, jak bude akademie organizovat svá promítání, zda stále online, nebo již fyzicky. Určitě budeme chtít udělat více speciálních projekcí, kam chceme pozvat nejenom akademiky, ale i sportovce, lidi z filmového průmyslu a osobnosti veřejného života. Také budeme diskutovat o velikosti inzertní kampaně.

Už víte, koho vezmete s sebou? Určitě pojedeme s mým nejlepším kamarádem, vynikajícím producentem, člověkem a významným představitelem filmového průmyslu u nás i v Hollywoodu Kryštofem Muchou. Je pro mě vždy velkou ctí s ním pracovat.

Pak doufáme, že se k nám na hlavní projekce připojí i představitelé hlavních rolí Václav Neužil, Martha Issová a James Frecheville, ale to se samozřejmě bude ještě ladit i podle jejich časových možností.

Jak vypadají prodeje Zátopka do zahraničí? V současné chvíli se řeší celosvětový prodej. Společnost UTA již uspořádala několik projekcí, aby s filmem seznámila potenciální zájemce, ale v zásadě jde o mapování terénu. Ve všech diskusích se počítalo s tím, že počkáme, zda bude film navržen za Česko do soutěže o Oscara. Věříme, že s nominací se teď šance na celosvětový prodej výrazně zvyšují. Víme, že jsme v dobrých rukou, firma UTA je jedna z nejzkušenějších.

Pokud se Zátopek v prosinci octne v užším oscarovém výběru, co se dá pro jeho propagaci v čase do únorových nominací ještě podniknout?

To je opravdu těžké předvídat. Musíme se více seznámit se situací v Los Angeles po covidu a pak uvidíme.

Jak jste spokojen s domácí návštěvností Zátopka? Před premiérou bych byl spokojený s 350 tisíci diváků, i vzhledem ke covidovým omezením. Teď bych si přál víc, mým snem je půl milionu lidí.

Máte už v plánu příští film? Pracuji na dalších projektech. Bezprostředně nejbližším bude pravděpodobně televizní minisérie. Ale smlouva ještě není podepsaná, takže nemohu nic prozrazovat.