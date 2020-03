Slíbili jsme Daně, že ji ukážeme na premiéře, líčí režisér filmu Zátopek

„Slíbili jsme Daně, že ji vezmeme na slavnostní premiéru a po projekci ji divákům ukážeme, těšila se na to,“ vzpomíná režisér. „Chtěli jsme ji natočit i přímo do filmu, ale to už se nestihlo, dva dny před tím ji odvezli do nemocnice.“

Podle Ondříčka pocítí takovou ztrátu celý národ. „Dana Zátopková byla skutečná hrdinka, a to nejen sportu. Své hrdinství prokázala i statečnými osobními postoji,“ připomněl režisér.

Martha Issová se s oštěpářskou legendou, kterou ztvárnila, setkala několikrát, naposledy na oslavě 97. narozenin Zátopkové, kde atletka herečku pasovala na svou nástupkyni.

Ondříček zase vzpomíná, jak doma u Dany Zátopkové četl její paměti, z nichž film také vychází. „Četl jsem je ještě před vydáním knihy v rukopisu a dokonce v Emilových pantoflích,“ vybavuje si svá setkání.

Diváci prý budou překvapeni, jak velkou roli ve filmu o Zátopkovi sehraje jeho žena Dana. „Ostatně stejně velkou, jakou znamenala v jeho životě,“ podotýká Ondříček. Datum premiéry Zátopka, letošní 13. srpen, zatím platí.