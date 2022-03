Po Zátopkovi mě čeká Král Šumavy, prozradil vítěz Lvů David Ondříček

Životopisný Zátopek se stal favoritem už poté, co získal diváckou cenu karlovarského festivalu, byl vyslán do bojů o Oscara a vévodil kurzům sázkových kanceláří.

Který z osmi Lvů za Zátopka vás těší nejvíc a která neproměněná nominace vás naopak nejvíce mrzí?

Popravdě jsme si už při příchodu na ceremoniál říkali, že za současné situace nesejde na tom, kdo vyhraje, že jsou důležitější věci na světě. Nicméně gratuluji všem, kdo cenu dostali, smutný jsem jen trochu za Marthu, i když jí se vítězka Pavla Gajdošíková v Chybách líbila snad ještě více než mně. A překvapilo mne, že nevyhrály Beata Hlavenková za hudbu a Kateřina Štefková za kostýmy, šance obou jsem považoval za jisté.

Nevadilo vám, nakolik se filmový večer věnoval spíš Ukrajině?

Vůbec ne, naopak, bylo to vyvážené. A potěšilo mne, že navzdory okolnostem nezmizel humor. Musíme žít dál, přestože je válka, právě tím to Putinovi ukážeme.

Jaký okamžik v souvislosti s holdem Ukrajině byl pro vás nejsilnější?

Hned ten úvodní, když lidé v sále spontánně povstali k potlesku. Nicméně také jsem proti uplatňování kolektivní viny, ani karlovarský festival nevyloučí z účasti ruské umělce, kteří jsou vůči Putinovi v opozici.

Děkovnou řeč jste završil slovy Bůh ochraňuj Ukrajinu. Byla připravená?

Nic jsem si nepřipravoval, zkoušeli jsme něco vymyslet, ale došli jsme k názoru, že na takový večer se připravit nedá. Napadlo mne to až na schodech, když jsem šel na pódium pro poslední ocenění.

Co bude se Zátopkem dál?

Máme spoustu nabídek na distribuci v jednotlivých zemích světa, ale firma, s níž jsme podepsali smlouvu, trvá na globálním prodeji a my jí věříme, takže to necháváme na ní.

A co čeká vás?

Za měsíc začnu natáčet pro platformu Voyo třídílnou minisérii Král Šumavy. Hlavní roli bude mít Oskar Hes, ale pro Marthu, s níž hrál už v Dukle 61, tam tentokrát žádná úloha nebude.