VIDEO: Jakub Štáfek v hlavní roli tarantinovské cynické komedie Zatmění

Je to už měsíc, co okresem otřáslo zmizení ženy beze stop. Osiřelý manžel ztratil chuť do života, den za dnem se s alkoholem slévá v jeden. V týž okamžik, kdy opouští nálevnu a podnapilý sedá do auta, startuje na druhé straně satelitního městečka Jonášov auto řízené mladíkem, jemuž podle způsobu, jak ho otevřel, rozhodně nepatří.

Oba míří k zapadlé asfaltové cestě, která vede skrze les mimo okres. Na ní se vozidla opilce a zloděje střetnou. Oba v závěsu nervózně projíždí silnicí, když jim průjezd zahradí z lesa vyjíždějící SUV, na což ani jedno auto nedokáže reagovat. Ozve se třesk. Rána. Krev. Zatmění.

Trojice v sobě zaklíněných vozidel zcela zablokovala nevyužívanou komunikaci. Z aut se pomalu soukají tři muži, trochu zmatení, trochu zděšení. Ze zjevných příčin nikoho ani nenapadne k nehodě volat policii.

Film Zatmění bude mít premiéru 2. března 2023 a v hlavních rolích se představí Jakub Štáfek, Ján Jackuliak, Jan Zadražil, Tereza Švejdová, Robin Ferro, Albert Čuba a další.