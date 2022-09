Natočit levný film, co se bude lišit. Zatmění se ponese v duchu Tarantina

V bohatém bukovém porostu vzniká komediální thriller Zatmění, jenž se svým pojetím podle režiséra vymyká tradici české kinematografie. Inspirací tvůrcům je mimo jiné tvorba režiséra Quentina Tarantina.

Najít v bučinách hlavní zázemí štábu by bez schopného řidiče byla trochu bojovka, na táboře naštěstí nejsme, ačkoliv jej třeba obálka přání a stížností přilepená na karavanu produkce, připomíná. „Stížnosti nebyly skoro žádné a přání moc hezké. Třeba, ať natáčení nikdy neskončí,“ prozrazuje výkonná producentka Kristýna Kamenická.

Při trochu třesivém přesunu lesním terénem na plac scenárista a producent JC Kovář prozrazuje, že film vznikl vlastně z prozaických důvodů.

„U zrodu stála představa natočit levný film, který stojí hlavně na jedné lokaci. V přípravách jsme tehdy měli ještě jiný projekt Rozlučka se svobodou. Ten však plánujeme až na příští rok, bude hodně drahý a mně se nechtělo čekat několik let, než se první film podle mého scénáře natočí. Tak jsem si prostě vymyslel něco, co se dá natočit jednoduše. Jednoduché a levné to ale nakonec stejně není.“

Na place uprostřed mýtiny, na kterou pálí v poledne stále silné zářijové slunce, už je připravený porouchaný vůz a herec Ján Jackuliak.

Automobil, respektive autonehoda, sehrává důležitou roli i v příběhu samotném. Nikdo ze zúčastněných při ní neutrpí zásadní zranění, když se však začne stmívat, odhaluje se, že svá tajemství má nejen místní les. A pomoc policie je v nedohlednu. Společně se totiž rozhodli ji k nehodě nepřivolat. V krizové situaci se postupně odhalují lidské charaktery ztvárněné Terezou Švejdovou, Jakubem Štáfkem, Janem Zadražilem nebo Jánem Jackuliakem.

Počasí byla výzva

„Hraju profesora filozofie a etiky, který celý život věří tomu, že je v lidech hlavně to dobré a že právě to dobré má šanci převážit. Pak je ale vystaven situaci, kdy se stává zvířetem,“ přibližuje maskérkami značně zhuntovaný Jan Zadražil.

V ještě drastičtější masce pak popisuje svou hrdinku Tereza Švejdová: „Je to studentka a manželka pana profesora. Vnímám ji jako hodnou, inteligentní, mladou dámu se smyslem pro humor, která do příběhu vnáší lehkost a možná i půvab, aniž by to mělo znít nějak domýšlivě.“

Ján Jackuliak ztvárňuje postavu hajného Jindřicha, který měl těžké dětství a psychickou zátěž teď vrací okolí zpátky. „Je velice tajemný a celý život si hraje způsobem, který není úplně normální,“ přibližuje Jackuliak. Postavu Jakuba Štáfka, který dnes není na place, Zadražil popisuje jako „inteligentního kluka, co možná působí jako sígr a ví, že se ze všeho vykecá, v principu je ale vlastně dobrý a naplňuje to, co hlásá profesor filozofie.“

Film se natáčel osmnáct dní a obzvlášť počasí před tvůrce postavilo zásadní výzvu. Po značně slunném létě jim totiž na konci srpna začalo silně pršet. A tak se museli rozhodnout, jestli budou celý film držet v dešti nebo si zakryjí hlavní scénu. Druhá možnost zvítězila. „Postupně jsme přidávali nad hlavní scénu další a další plachty, abychom si vytvořili takový ateliér,“ popisuje kameraman Vojtěch Nedvěd.

Z natáčení filmu Zatmění (2022)

A proč se film jmenuje Zatmění? „Celý se odehrává během zatmění měsíce,“ uvádí režisér. „Takže tam v noci není modrá ale červená. Od pradávna se říká, že se zatměním roste krvelačnost všech tvorů… a ze tří zdánlivých beránků se stanou dobrodružní hrdinové,“ dodává kameraman.

Catering a mobilní buňky produkce zásobovala energií mobilní fotovoltaická elektrárna. Má jít o první podobné řešení u české filmové produkce. Cílem je snížení nákladů na energie i posun vstříc udržitelné formě natáčení.

„Já tento trend velice kvituju. Přírodu mám rád. Máme svědomité kolegy, kteří se starají o to, aby po nás pečlivě uklidili plac. Často nacházíme v lese ještě další odpadky a ty stahujeme. Takže po nás místo zůstane čistší,“ říká k tématu udržitelnosti Nedvěd. S fotovoltaikou je to podle něj v případě natáčení v lese, kde se těžko hledá slunný plácek, složitější. „Živíme z toho osm karavanů, ale vysokonapěťové spotřebiče jakou jsou třeba v kuchyni, musí jet z agregátu,“ popisuje,

Zatmění bude mít premiéru příští rok na jaře. Před tím Petra Kubíka čeká uvedení Princezny zakleté v čase 2. Na otázku, v čem se aktuální natáčení liší od jeho předchozích, odpovídá: „Je to příjemná změna. Vždycky jsem měl v hlavních rolích ženy a teď tu mám poprvé muže. A upřímně: je to úplně jiná atmosféra.“