Alkoholička Terezy Ramby přepila všechny. Je nejnavštěvovanějším filmem víkendu

Český snímek na druhé místo odsunul dosud vedoucí čtvrté pokračování amerického animovaného komediálního filmu Já, padouch. Vyplývá to z údajů na webu Unie filmových distributorů.

Na snímek Já, padouch 4 produkovaný společností Universal Pictures and Illumination dorazilo o víkendu více než 57 tisíc dětí a dospělých a jeho tržby se za dva týdny od premiéry blíží k částce 50 milionů korun. Na třetím místě skončil další animovaný film V hlavě 2. Možnost podívat na to, co se právě odehrává v hlavě teenagerky Riley, využilo ještě během předpremiérových projekcí 39 tisíc zájemců.

První tři snímky žebříčku uplynulého víkendu vylepšily současná slabá čísla návštěvnosti kin. Některý z 20 filmů v čele návštěvnosti si o uplynulém víkendu vybralo bezmála 233 tisíc diváků, minulý týden to bylo 137 228 diváků. Předtím se v létě průměrná návštěvnost pohybovala kolem 50 tisíc lidí na dvacítku nejnavštěvovanějších filmů.

Na čtvrté místo z druhého v minulém týdnu klesl apokalyptický horor Tiché místo: První den, který o víkendu zaznamenal necelých 6 000 návštěvníků. Na pátém místě vstoupil do žebříčku americký romantický komediálně-dramatický film režiséra Grega Berlantiho Vezmi mě na Měsíc, který přilákal téměř 4 000 víkendových diváků.

Z české kinematografie je ještě na konci první desítky komedie Tomáše Hoffmana Sladký život, kterou za osmnáct týdnů od premiéry vidělo přes 187 tisíc diváků.

Ve čtvrtek 18. července tuzemská kina nabídnou americký katastrofický film Twisters, nový film Jiřího Havelky Zahradníkův rok, animovaný film studia Pixar Animation Studios V hlavě 2, japonský animovaný sportovní snímek Blue Lock the Movie -Episode Nagi- a americkou syrovou kriminální romanci Zatracená krvavá láska, kterou měli možnost zhlédnout návštěvníci filmového festivalu v Karlových Varech.