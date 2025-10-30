Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali? Čtvrtý Zaklínač zkouší nalákat novou tváří

Autor:
  8:23
Čtvrtá řada seriálu Zaklínač na motivy knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského startuje na Netflixu ve čtvrtek 30. října. Titulní hrdina Geralt z Rivie v ní dostane novou tvář - dosavadního Henryho Cavilla vystřídal Liam Hemsworth.

Nebývá zvykem, aby tak ostře sledovaný projekt vyměnil po třech řadách hlavní hvězdu, ale v tomto případě to bylo vyloženě osobní. Henry Cavill jakožto velký milovník a znalec Sapkowského předlohy nepřenesl přes srdce stále se zhoršující kvalitu seriálu. Na vině byli scenáristé, kteří, ač to zní takřka neuvěřitelně, opovrhovali literární předlohou, otevřeně se jí vysmívali a výsledek jejich adaptace podle toho vypadal.

Zaklínač: 4. řada
Joey Batey ve čtvrté řadě Zaklínače
Freya Allan ve čtvrté řadě Zaklínače
Laurence Fishburne ve čtvrté řadě Zaklínače
32 fotografií

Cavill tedy k velké nelibosti diváků, pro něž byl ideálním Geraltovým představitelem, dal projektu vale. Vystřídal jej Liam Hemsworth, známý například ze série Hunger Games. Tvůrkyně seriálu Lauren Schmidt Hissrichová všechny znepokojené uklidňuje, tvrdíc, že Hemsworth je náhrada více než adekvátní.

„Má v sobě vnitřní zranitelnost i tvrdost bojovníka. Dokáže do každé scény vnést svou duši – ať už bojuje s příšerami nebo promlouvá s Yennefer či Ciri. Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali,“ znějí její slova.

Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi

Liam Hemsworth prohlásil, že nejvíc ho na roli Zaklínače lákal ponor do nitra komplikované postavy. „Poprvé v životě se Geralt potýká se strachem a pochybnostmi. Musí se znovu najít a právě to mě na něm fascinuje.“

Ve čtvrté řadě to Geralt z Rivie opravdu nebude mít snadné. Po krvavém středu s mágem Vilgefortzem ho zastihneme zraněného, odloučeného od Yennefer i Ciri a na útěku s bardem Marigoldem (Joey Batey), lučištnicí Milvou a léčitelem Regisem.

Do děje se dále vloží drsný trpaslík Zoltan, nilfgaardský bojovník Cahir nebo tajemný vyšší upír Regis, jemuž tvář propůjčil Laurence Fishburne alias Morpheus ze série Matrix.

Rozcestí krkavců. Nový Zaklínač Andrzeje Sapkowského vyšel po deseti letech

Uvidíme, jak to celé dopadne a zda se tvůrcům podaří alespoň částečně upokojit diváky rozčarované předchozími řadami a především zmíněným laxním scenáristickým přístupem ke knižnímu kánonu. Koneckonců, vždycky je možné zahnat rozpaky sáhnutím po předloze. Je ideální příležitost, aktuálně je na pultech zbrusu nový Sapkowského román ze série Zaklínač s podtitulem Rozcestí krkavců.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím

Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila tehdy patnáctiletému Björnu Andrésenovi život. Rychlá sláva a enormní zájem veřejnosti se na...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

RECENZE: Konečně příjemný rodinný film, který strčí do kapsy vánoční pohádky

70 % Premium

Někde mezi velkým překvapením a malým zázrakem se pohybuje domácí přírůstek kin Cukrkandl, po dlouhé době příjemný rodinný film, který i bez princezen strčí do kapsy většinu vánočních televizních...

KVÍZ: Nejlepší film všech dob? Jak dobře znáte Vykoupení z věznice Shawshank?

Měřeno vkusem uživatelů filmového serveru ČSFD.cz je vězeňské drama režiséra Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank nejlepším filmem všech dob a je také druhým nejoblíbenějším snímkem...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali? Čtvrtý Zaklínač zkouší nalákat novou tváří

Čtvrtá řada seriálu Zaklínač na motivy knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského startuje na Netflixu ve čtvrtek 30. října. Titulní hrdina Geralt z Rivie v ní dostane novou tvář -...

30. října 2025  8:23

Jedna z největších hvězd taneční hudby. Do Ostravy zamíří legendární DJ Paul van Dyk

Jedna z největších hvězd elektronické taneční hudby (EDM) DJ Paul van Dyk z Německa vystoupí na příštím ročníku festivalu Beats for Love v Ostravě. Oceňovaný umělec a průkopník trance hudby se v...

29. října 2025  16:14

RECENZE: Co bude s autistickým Péťou, ptá se působivý dokument o tátovi hrdinovi

75 % Premium

Jedna z nejmrazivějších scén: když řídí, má v rukávu vycpávku, protože těžko zvladatelný syn jej během jízdy kouše do ruky nebo mu trhá vlasy. Ovdovělý otec tří dětí včetně Petra, který trpí vážnou...

29. října 2025

Kytarové snění. Sestavu Metronomu doplní britští Manic Street Preachers a Slowdive

Festival Metronome Prague 2026 oznamuje další zvučná jména. V sobotu 20. červa vystoupí velští rockeři Manic Street Preachers, psychedeličtí vizionáři The Flaming Lips a kapela Slowdive, která patří...

29. října 2025  11:08

Kdo byl Jan Tleskač? Vydáme neznámé Foglarovy náměty, slibuje Skautská nadace

Rozstřel

Hostem Rozstřelu byl Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara. Ta se pustila do mimořádného projektu: u příležitosti blížícího se 120. výročí narození legendárního spisovatele kompletně...

29. října 2025

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

vydáno 29. října 2025

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Rozstřel

Ačkoliv se před sedmi lety po finále StarDance obávali, že už se z tanečního parketu nezvednou, letos se na něj vrátili s láskou. V rozhovoru s Monikou Zavřelovou mluví vítězové deváté řady Jiří...

29. října 2025

Z pracáku do hitparád. Britská legenda UB40 přijede koncertovat do Fora Karlín

Britská reggae popová kapela UB40, v jejímž repertoáru najdeme hity jako Red Red Wine nebo (I Can’t Help) Falling in Love With You, vystoupí 13. března 2026 ve Foru Karlín.

28. října 2025  16:53

GLOSA: Horor To se vrací v seriálu. Ale v boji se Stranger Things to bude mít těžké

Klaun Pennywise se vrací. Hrůzná entita, vzešlá z bezbřehé fantazie spisovatele Stephena Kinga, je zpět a znovu má spadeno na děti v americkém městečku Derry. Seriál To: Vítejte v Derry, jehož první...

28. října 2025  13:30

Zemřela britská herečka Prunella Scalesová, proslavila se v sitcomu Hotýlek

Ve věku 93 let zemřela britská herečka Prunella Scalesová. Proslavila se v roli hotelové manažerky Sybily Fawltyové v oblíbeném britském sitcomu Hotýlek (Fawlty Towers). S odvoláním na hereččinu...

28. října 2025  13:04

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

RECENZE: Němci měli tanky, Češi barikády a národní hrdinové smůlu

60 % Premium

Dokument Němci měli tanky, Češi barikády, který podle vlastního scénáře natočil režisér a kameraman Oliver Malina Morgenstern, má premiéru v ČT ve čtvrtek. Skvěle by však ladil i se svátkem...

28. října 2025

KVÍZ: Nejlepší film všech dob? Jak dobře znáte Vykoupení z věznice Shawshank?

Měřeno vkusem uživatelů filmového serveru ČSFD.cz je vězeňské drama režiséra Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank nejlepším filmem všech dob a je také druhým nejoblíbenějším snímkem...

vydáno 28. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.