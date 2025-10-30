Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali? Čtvrtý Zaklínač zkouší nalákat novou tváří

Nebývá zvykem, aby tak ostře sledovaný projekt vyměnil po třech řadách hlavní hvězdu, ale v tomto případě to bylo vyloženě osobní. Henry Cavill jakožto velký milovník a znalec Sapkowského předlohy nepřenesl přes srdce stále se zhoršující kvalitu seriálu. Na vině byli scenáristé, kteří, ač to zní takřka neuvěřitelně, opovrhovali literární předlohou, otevřeně se jí vysmívali a výsledek jejich adaptace podle toho vypadal.
Cavill tedy k velké nelibosti diváků, pro něž byl ideálním Geraltovým představitelem, dal projektu vale. Vystřídal jej Liam Hemsworth, známý například ze série Hunger Games. Tvůrkyně seriálu Lauren Schmidt Hissrichová všechny znepokojené uklidňuje, tvrdíc, že Hemsworth je náhrada více než adekvátní.
„Má v sobě vnitřní zranitelnost i tvrdost bojovníka. Dokáže do každé scény vnést svou duši – ať už bojuje s příšerami nebo promlouvá s Yennefer či Ciri. Přesně tohle jsme pro Geralta potřebovali,“ znějí její slova.
|
Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi
Liam Hemsworth prohlásil, že nejvíc ho na roli Zaklínače lákal ponor do nitra komplikované postavy. „Poprvé v životě se Geralt potýká se strachem a pochybnostmi. Musí se znovu najít a právě to mě na něm fascinuje.“
Ve čtvrté řadě to Geralt z Rivie opravdu nebude mít snadné. Po krvavém středu s mágem Vilgefortzem ho zastihneme zraněného, odloučeného od Yennefer i Ciri a na útěku s bardem Marigoldem (Joey Batey), lučištnicí Milvou a léčitelem Regisem.
Do děje se dále vloží drsný trpaslík Zoltan, nilfgaardský bojovník Cahir nebo tajemný vyšší upír Regis, jemuž tvář propůjčil Laurence Fishburne alias Morpheus ze série Matrix.
|
Rozcestí krkavců. Nový Zaklínač Andrzeje Sapkowského vyšel po deseti letech
Uvidíme, jak to celé dopadne a zda se tvůrcům podaří alespoň částečně upokojit diváky rozčarované předchozími řadami a především zmíněným laxním scenáristickým přístupem ke knižnímu kánonu. Koneckonců, vždycky je možné zahnat rozpaky sáhnutím po předloze. Je ideální příležitost, aktuálně je na pultech zbrusu nový Sapkowského román ze série Zaklínač s podtitulem Rozcestí krkavců.