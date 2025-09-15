Zaklínač s novou tváří. Podívejte se, jak se v Cavillově roli bude dařit Hemsworthovi

Čtvrtá řada populárního fantasy seriálu Zaklínač bude mít na Netflixu premiéru 30. října. V roli zaklínače Geralta z Rivie se poprvé představí australský herec Liam Hemsworth. Nahradil Henryho Cavilla, který odešel po natočení třetí řady kvůli neshodám s producenty.
„Ahoj všichni, tady Liam Hemsworth. S radostí oznamuji, že 4. sezona seriálu Zaklínač bude k dispozici na Netflixu od 30. října. Tady je krátký klip, ve kterém mě uvidíte v akci jako Geralta z Rivie,“ oznámil Liam Hemsworth v předem nahraném vzkazu během přestávky prestižního boxerského zápasu Canelo vs. Crawford a fanoušci se tak poprvé dozvěděli datum premiéry.

Hvězda filmu Hunger Games převzala hlavní roli seriálu po Henrym Cavillovi, který se během druhé série nepohodl s producenty a bylo rozhodnuto, že třetí série bude jeho poslední.

Třetí Zaklínač je tu. Cavill se loučí ve velkém stylu, show ale jede dál

Cavillovi vadilo, že se seriál stále víc odklání od knižní předlohy Andrzeje Sapkowského. Pro třetí sérii mu produkce navýšila honorář, ale už během jejího natáčení bylo zřejmé, že v další řadě bude v hlavní roli pokračovat někdo jiný.

Výběr Liama Hemswortha vzbudil rozpaky. „Dokáže se show obejít bez Henriho Cavilla?“ ptá se jeden z prvních příspěvků na specializovaném filmovém serveru Rotten Tomatoes. „Bude to bolet, ale Zaklínač má stále dost co nabídnout, abychom si dokázali představit život než jeho účasti.“

Po událostech třetí sezony, které změnily celý kontinent, se Geralt, Yennefer a Ciri ocitají rozděleni zuřící válkou a nesčetnými nepřáteli. Jak se jejich cesty rozcházejí a jejich cíle se vyjasňují, narazí na nečekané spojence, kteří se k nim chtějí připojit. A pokud dokážou přijmout tyto nové členy do „rodiny“, možná budou mít šanci se navždy znovu spojit.

